Narkoäris süüdistatav Ingvar Orro võidakse kuulutada tagaotsitavaks

Urmas Lauri

Ingvar Arro (istumas paremal, seljaga) kohtuasja arutamine algas esmaspäeval. Foto: Urmas Lauri

Eile pidi Haapsalu kohtumajas järkuma Ingvar Orro süüasja arutamine, kuid et süüdistatav istungile ei ilmunud, lükkus asi edas. Orrot ähvardab tagaotsitavaks kuulutamine, vahistamine ning sundkorras kohtuistungile toomine.

Eile ennelõunal oli kavas jätkata jätkata Ingvar Orro kohtuasjas kohtuvaidlusega. Istungi alguseks polnud süüdistatav kohtusse ilmunud. Kohtusekretär ja kaitsja helistasid mitu korda Orro kontakttelefonile, kuid telefon andis kinnist tooni. Süüdistatavale saadeti ka sõnumeid, helistati noormehe emale kes öelnud, et Ingvar Orro ei ela tegelikult Uuemõisas Haudejaama teel aadressil, mille ta kohtule andis. Ema sõnul peatuvat poeg Haapsalus vana apteegi peal korteris.

Prokurör Indrek Kalda ütles kohtule, et Orro suhtes tuleb rakendada vahistamist, sest ta oli istungi ajast teadlik. „Ta pole midagi teatanud, miks ta kohtusse ei saa tulla, telefonile ei vasta, on andnud vale elukohaaadressi, tema asukoht on teadmata,“ põhjendas prokurör oma taotlust. Kalda täpsustas, et Orro tuleks kuulutada ka tagaotsitavaks, sest sundtoomist ei saa ju kohaldada, sest pole teada, kus mees tegelikult elab.

Kaitsja ettepanekul soostus kohtunik lõpliku otsuse tegemisega ootama esmaspäevani, seejärel saab ta otsustada, kuidas kohtuasjaga edasi minna. Istungil lepiti kokku, et Orro süüasja järgmine istung peetakse järgmisel reedel, 26. mail.

Narkoäris süüdistatav Ingvar Orro eitab süüd

Esmaspäeval Haapsalu kohtumajas alanud kohtuistung Ingvar Orro üle on üks osa suuremast narkoasjast, kus on enamik isikuid juba süüdi mõistetud.

„Kokkuleppemenetluse korras,” täpsustas prokurör Indrek Kalda. „Siin oli kokku kuus kahtlustatavat ja süüdistatavat, kes on kõik praeguseks süüdi mõistetud.”

Ingvar Orro on sellest grupist ainus, kes ei ole end süüdi tunnistanud ega soovinud asja arutamist üldmenetluse korras.

Prokurör süüdistab Orrot selles, et 5. aprillil 2014 omandanud ta edasiandmise ja müümise eesmärgil nüüd juba süüdi mõistetud Mikk-Sander Lauberti elukohast suures koguses narkootilist ainet mefedrooni. Süüdistuse kohaselt on tegemist umbes kümne grammi narkootilise ainega.

Toksikoloogiaekspertiis, mille prokurör kohtule esitas, väidab, et narkojoobe saavutamiseks piisab 0,05 grammist mefedroonist. Seega saanud Orro Laubertilt umbes 200 doosi.

„Tegemist on siis suures koguses narkootilise aine ebaseadusliku käitlemisega,” nentis prokurör. Selle eest näeb karistusseadustik ette ühe- kuni kümneaastast vanglakaristust.

Millist karistust prokurör kohtult küsib, pole ta veel otsustanud. „Karistuse küsimisel otsustan ikkagi tõendite uurimise põhjal, kui ka Arro on oma ütlused andnud,” ütles Kalda.

Orro ütles kaitsja küsimustele vastates, et käis Lauberti elukohas sest too lubanud talle raha laenata. Raha saanud Orro Laubertilt laenuks 500 euro kaupa. „Mitmes osas sain,” ütles Orro. Nüüd olevat Orrol Laubertilt laenatud raha kõik tagasi makstud.

Kaitsja küsimustele vastates eitas Orro seda, et on Laubertilt narkootilisi aineid saanud või neid koos Laubertiga tarvitanud. Samuti väitis süüdistatu, et pole ise narkootilisi aineid müünud. Tarvitanud siiski on, sest olevat ööklubis seda tundmatult isikult ostnud.

Prokurör viitas sellele, et Arro rääkinud eeluurimisel teist juttu. Toona väitnud mees, et käinud Lauberti elukohas selle tõttu, et too palunud tal koera jalutama viia. Seda, et Orro käis Lauberti elukohas raha laenuks võtmas, eeluurimisel ei räägitud.

Koerajalutamise jutu juurde jäi Orro ka kohtuistungil, kuid lisas, et võttis ühtlasi raha.

Prokuröri sõnul öelnud Arro eeluurimisel, et pole narkootilisi aineid tarvitanud. „Nüüd ütles, et on,” nimetas Kalda vasturääkivuse süüdistatava eri aegadel öeldus.

Orro selgitas, et toona ta ei valetanud, sest on narkootikume tarvitanud alles pärast eeluurimisel antud ütlusi.

„Kas sind kutsutakse hüüdnimega Zorro?” uuris prokurör. „Jah,” tunnistas Orro.

Märtsi lõpust juuni alguseni 2014 kuulati pealt narkojõugu telefonikõnesid. Jälitustoimiku protokollist salvestiste mahakirjutust ette lugedes kõlas mitmel korral ka Zorro nimi.

Ingvar Orro kohtuasi läheb edasi kolmapäeval.

Mefedroon

Mefedroon on valge kristalliline pulber. „Efekti” poolest sarnaneb see kokaiiniga, on aga tunduvalt kangem ja mõnevõrra odavam. Peale kokaiini ergutava toime tekitab mefedroon aga ka tugevaid hallutsinatsioone nagu näiteks metamfetamiin.

Mefedrooni tõmmatakse tavaliselt ninna, kuid levinud on ka allaneelamine. Samuti saab seda suitsetada, väga harva ka süstitakse. Mõju algusaeg oleneb tarvitusviisist ning kestab 2–4 tundi.

Mefedroon keelustati Eestis novembris 2009, Euroopa Liidus tervikuna alles 2010. aastal.

Alliakas: Eesti Ekspress, narko.ee