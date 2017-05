Kohus ei rahuldanud Leedo 23,9-miljonist kahjunõuet riigi vastu

BNS



Reeder Leedo kuldaeg. Veebruar 2015, parvlaevad Muhumaa ja Hiiumaa kurseerimas Rohuküla-Heltermaa liinil. Foto: Urmas Lauri

Kohus ei rahuldanud reedel Vjatšelsav Leedo Väinamere Liinid OÜ kaebust majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi vastu mandri ja suursaarte vahelisel vedajahankel ettevõttele tekitatud 23,9 miljoni eurose kahju hüvitamiseks.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium viis 2014. aastal läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse Rohuküla-Heltermaa ja Kuivastu-Virtsu parvlaevaliinidel vedaja leidmiseks, õigusega omandada liiniveoks kasutatavad jääklassiga reisiparvlaevad.

Pakkumuse esitasid Väinamere Liinid OÜ ning ühispakkujad TS Laevad OÜ ja OÜ TS Shipping. Majandus- ja taristuminister kvalifitseeris hankel mõlemad pakkujad. Väinamere Liinid vaidlustas selle otsuse. Riigihangete vaidlustuskomisjon jättis vaidlustuse rahuldamata, Tallinna halduskohus ja ringkonnakohus jätsid selle samuti rahuldamata ning riigikohus ei võtnud kaebuse menetlusse.

Seejärel tunnistati hankel edukaks TS Laevade ja TS Shippingu pakkumus, mille Väinamere Liinid seejärel jällegi vaidlustas, kuid jäi taas kohtutes kaotajaks ning hankeleping sõlmiti Tallinna Sadama tütarfirmadega.

Seejärel esitas ettevõte riigihangete vaidlustuskomisjonile (VAKO) kahju hüvitise taotluse summas 23,9 miljonit eurot. “Ühispakkujad kvalifitseeriti ebaõigesti ning nende pakkumus tunnistati õigusvastaselt vastavaks ja edukaks. Neile anti mitmel viisil keelatud riigiabi ja koheldi ebavõrdselt kaebajaga,” leidis ettevõte.

Samuti oli Väinamere Liinide hinnangul sadama pakkumus põhjendamatult madal ja sadamajuhid seotud altkäemaksu võtmisega ning lisaks jäi täitmata hankelepingu nõue, et uued laevad peavad jõudma liinile 2016. aasta 1. oktoobriks. “Ilma vastustaja õigusvastaste otsuste ja toiminguteta oleks sõlmitud hankeleping kaebajaga. Seega on kaebajal jäänud saamata kasum 10 aasta eest 23 825 030 eurot. Vastustaja õigusvastase tegevuse tulemusel on kaebaja kandnud vaidlustus- ja kohtumenetluses kulusid kokku 115 066 eurot,” leidis Väinamere Liinid.

VAKO jättis ettevõtte taotluse rahuldamata ja samale seisukohale jäi ka halduskohus. Halduskohtus nõustub teiste eelnenud kohtuvaidlustes tehtud otsustega, märkides ühtlasi, et ettevõte on jätnud vaidlusaluse hanke alusdokumendid õigeaegselt vaidlustamata, seega ei saa ta enam tugineda nende võimalikule õigusvastasusele ning ettevõtte väited ühispakkujaid eelistavate hanketingimuste kohta, sealhulgas pakkumuse maksumuse hindamise valemi osas, tuleb jätta tähelepanuta.

Halduskohtu ostuse võib hiljemalt 5. juunil edasi kaevata.