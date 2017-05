Eesti Koolispordi Liidu presidendina jätkab Lauri Luik (1)

Lauri Luik Haapsalu esimesel maratonil 2014. aastal. Foto: Urmas Lauri

Täna kogunes Eesti Koolispordi Liidu (EKSL) üldkogu, et valida ametisse uus juhatus, president ja asepresident. Presidendiks valiti tagasi riigikogu liige Lauri Luik, keda toetasid valimistel kõik liikmesorganisatsioonid. Toetust avaldati ka senisele asepresidendile Margit Kurvitsale, kes jätkab asepresidendina. Uus juhatus valiti kolmeks aastaks ning nende volitused lõppevad mais 2020.

„Eesti Koolispordi Liidu tegemistesse on kaasatud ca 40 000 noort 350-st koolist üle Eesti. Meie tegevuse eesmärk on kasvatada koolinoortes armastust liikumise ja tervislike eluviiside vastu. Terve füüsis on terava vaimu üks olulisi eeldusi, seetõttu peame hästi tähtsaks, et aina suurem hulk koolinoori oleksid füüsiliselt aktiivsed. Vaid nii saame kindlad olla, et meie koolisüsteemist kasvavad täisväärtuslikud ühiskonnakodanikud,“ sõnas Luik.

Juhatusse osutusid valituks: Kaspar Koolman, Ülo Kurig, Raina Luhakooder, Ulvi Mägi, Aive Pähn, Piret Reinfeld, Tiina Tooding, Taavi Toomel ja Rainer Võsaste.