Haapsalu maratoni võitis taas Margus Luhtoja

Lemmi Kann

Eelmisel aastal Haapsalu maratoni võitnud Margus Luhtoja sai kuldse medali kaela ka täna. Foto: Arvo Tarmula

Tuules, vihmas ja lumes peetud 4. Haapsalu maratoni võitis vaatamata maratoonareid kiusanud kehvale kevadilmale üllatuslikult hea ajaga eelmise aasta võitja Margus Luhtoja.

Kuigi oli oodata, et ilm seekordsel maratonil osalejaid hellitada ei kavatse, ületas ilmataadi tujukus ootusi. Täpselt enne maratoni algust keskpäeval avati taevaluugid ja lisaks hommikust peale lõõtsunud vingele tuulele hakkas ka vihma sadama. Jooksjaid see aga ei heidutanud – starti jäid tulemata vaid üksikud, kes olid korraldajatele juba varem teada andnud, et külmetus või viirus nad maha murdis.

„Ega jooksjaid ilm väga ei sega, aga korraliku talveilma ja viie kraadi külmaga oleks muidugi mugavam joosta kui tänase ilmaga,“ ütles Haapsalu maratoni korraldaja Ivar Tupp. Küll aga märkis ta, et tugeva tuule ja vihma tõttu väga kiireid aegu ilmselt oodata pole. „Vastutuul on kindlasti üks, mis mõjutab ja ega külm ilm ka rekordaja jooksmist ei soodusta,“ selgitas Tupp.

Nii ütleski tänase maratoni favoriit Margus Luhtoja enne starti naljaga pooleks, et oli eesmärk hea aeg joosta, aga kuna ilm on kehv, siis on vabandus taskust võtta.

„Mul endal on küll selline tunne, et sel aastal on kalendrisse trükitud kaks märtsikuud, sest täna on ilma poolest küll pigem 29. märts, mitte aprill,“ muigas Tupp.

Võistlejaid rajale saatnud Tupp jõudis veel naljatada, et tegelikult on kõik väga hästi, sest hullemaks minna enam ei saa. Selgus aga, et saab ikka küll – lumi moondus ruttu lörtsiks. Pool tundi enne seda, kui esimest meest hakati finišisse ootama, sadas juba lund.

Tuppi ennustus ei pidanud aga paika – täispika maratoni esimene mees, eelmise aasta Haapsalu maratoni võitja Margus Luhtoja saabus finišisse igati korraliku ajaga 2:52:59,3. Läbimärg, külmunud ja väsinud ning õnnelik.

Järgmist finišeerijat tuli oodata omajagu aega. Täpselt nii kaua, et jõudis ära süüa topsitäie tulikuuma ja kosutavat frikadellisuppi, mille Palivere söökla kokad oli maratonist osavõtjatele Haapsalu raudteejaama lisaks kuumale teele läkitanud.

Teisena riputati medal kaela Andrus Sultsile, kes jooksis vaatamata loodusjõudude kiuslikkusele välja isikliku rekordi – 3:15:07,8.

Kohe tema kannul jõudis finišisse Tõnis Kaasik, kelle aeg oli 3:16:44,3.

Kõige kiirem naine rajal oli Kattri Reinula, kes jooksis välja 12. koha ajaga 3:35:40,0. Talle järgnesid naiste arvestuses Ly Märss – aeg 3:50:28,6 ning kolmas naine oli Tiina Tartes ajaga 3:52:33,2.

Poolmaratoni võitis meestest Andres Hellerma ajaga 01:23:04,7 ja naistest Heitti Sammalpärg, kelle aeg oli 01:41:05,2.

Lisaks joosti kümmet kilomeetrit. Selle distantsi võitja oli meestest Tanel Levkoi ajaga 0:37:53,5, kiireim naine oli Merlyn Lükk, kelle aeg oli 0:42:52,4.

Samal distantsil oli rajal ka kepikõndijad. Ainukese mehena oli stardis Lauri Väli, kelle ajaks tuli 1:31:42,2, parim naine oli Merike Baumann ajaga 1:30:53,0.

Vaata IV Haapsalu maratoni lõpuprotokolli siit.