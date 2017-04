Põhikool tuleb Nikolai kooli krundile (1)

Lemmi Kann

Haapsalu aselinnapea Liina Põld volikogu ees. Foto: Arvo Tarmula

Haapsalu linnavalitsus otsustas täna hommikul, et põhikooli uus hoone ehitatakse Nikolai kooli praegusele krundile Haapsalu kolledži taha.

Tänasel linnavolikogu istungil tegi aselinnapea Liina Põld otsuse linnavolinikele teatavaks. Mitte ühtegi vastuväidet volikogu liikmetelt ei tulnud, ka ei esitatud ühtegi lisaküsimust.

Põld nentis, et uue koolimaja asukoha valimine on olnud pikk ja põnev protsess, millesse on kaasatud hulgaliselt huvigruppe.

„Kõikide seisukohti on arvesse võetud, jõutud lõpuks lahenduseni ja saame planeeringuga edasi minna,“ rääkis Põld.

Edasine ajakava võib küll muutuda, kuid on laias laastus paika pandud. Mai lõpus toimub planeeringu tutvustamine ja juunis avalikustamine. Planeering on avalik kuni augusti alguseni, pärast mida toimub avalik arutelu ja oma seisukoha ütleb ka maavanem.

„Peamiselt puudutab avalikustamine Staadioni tänava kaheksat majaomanikku, kellele saadetakse kohe ka teated. Loodame, et läbirääkimised kulgevad rahumeelselt,“ ütles Põld.

Septembrikuu jooksul peaks planeeringuprotsessiga lõpusirgele jõudma.

„Me loodame selle (linnavalitsuse ja volikogu – toim.) koosseisuga enda algatatud planeeringu ka lõpetada,“ lisas Põld.

Samal ajal toimub arhitektuurikonkurss, mis kuulutatakse välja maikuus.

„Üheks tingimuseks on, et koolihoone peab moodustama terviku kolledžihoonega ja lahendada tuleb ka kolledžihoone fassaad,“ märkis Põld.

Konkurss saab toimuma koostöös arhitektide liiduga. „Nende nõu ja abi kulub meile ära ja ühtlasi saame nad paluda erapooletuks žüriiks,“ rääkis Põld.

Konkursitööd peaksid laekuma augusti lõpuks – septembri alguseks ja septembris selgub ka, missuguse projekti alusel Haapsalu põhikooli uus hoone ehitatakse.

Haapsalu linnavalitsus algatas põhikooli detailplaneeringu selle aasta jaanuaris.

Riigi toetus on 5 miljonit eurot, omaosalus 1,5 miljonit eurot.

Kool peaks valmima 2019. aasta septembriks.