Läänemaa JK kaotas Tallinna FC Castovanni Eaglesile 0:5

Bert Rotberg



Läänemaa JK. Foto: erakogu

Läänemaa JK kaotas III liiga lääne piirkonna IV voorus võõrsil Tallinna FC Castovanni Eaglesile viie väravaga.

Pühapäeval, 23. aprillil kell 17 Sportland Arenal peetud kohtumist alustas Castovanni ühemehelises vähemuses. Seda perioodi ka Läänemaa domineeris. Kahel korral oli hea võimalus avavärav lüüa Kristo Ennil, kuid ühel korral päästis väravajoonelt vastaste kaitsemängija ning teisel korral ebaõnnestus katse väravavahist mööda mängida.

Pooltunnil liitus Castovanni meeskonnaga ka üheteistkümnes mängija ning koheselt eksis sööduga Läänemaa keskkaitsja Andre Kaja ning eksimus karistati ka kiirelt kontrarünnakuga ära – 1:0 võõrustajatele, värava autoriks Mihkel Eimla.

Enne avapoolaja lõppu oli Castovannil veel mitu head võimalust, kuid Läänemaa väravavaht Siim Pikkarot üle ei suudetud mängida. Hea võimalus oli ka Läänemaal, kuid läänlaste kapten Bert Rotberg ei suutnud karistusalas palli hästi tabada ning võimalus läks luhta.

Teiseks poolajaks vahetati välja kontrolliv poolkaitsja Raiko Tähhe, keda tuli asendama 15-aastane Marten Valk.

53. minutil pääses Castovanni ründaja Gerd Ärsis lihtsa sööduga Läänemaa kaitseliini taha ning saatis palli Siim Pikkaro seljataha – 2:0.

Viis minutit hiljem ei saanud Läänemaa kaitsjad hakkama avavärava autori Mihkel Eimla markeerimisega ning mängija pääses vabalt viielt meetrilt peaga löögile – tulemuseks 3:0 Castovannile. Sealt edasi jätkus mäng mõlema meeskonna jaoks võimalustevaeselt.

Viis minutit enne kohtumise lõppu pääses kerge vaevaga oma mehest vabaks Mihkel Eimla ning saatis nurgalöögist palli jalaga Läänemaa värava võrku – 4:0 ning Eimlale kübartrikk.

Minut enne kohtumise lõppu vormistas mängu lõppseisu Castovanni keskkaitsjast kapten Martin Kivi nõrga kauglöögiga pea 30lt meetrilt, mis hämmastaval kombel suutis üle mängida Läänemaa väravavahi Siim Pikkaro ning värava ristnurka lennata – lõppskoor: Tallinna FC Castovanni Eagles 5, Läänemaa JK 0.

Läänemaa JK eest mängisid Siim Pikkaro, Karel Saarkopli, Bert Rotberg, Andre Kaja, Tarvo Manni, Morten Saar, Martin Salf, Raiko Tähhe, Mart Pulst, Kristo Enn, Georgi Ivanov, Marten Valk, Siim Suitsberg, Tauno Reeder ja Joosep Altmets.

Läänemaa JK on kolme peetud kohtumisega teeninud 3 punkti ning asub liigatabelis 12 meeskonna konkurentsis 9. kohal. Castovanni on nelja peetud kohtumisega kogunud 9 punkti ning on 3. kohal. Liigatabelit juhib Lihula JK, kes on 4 mänguga teeninud 10 punkti.

Läänemaa JK järgmine mäng on juba tuleval kolmapäeval, 26. aprillil, kui kell 19:00 kohtutakse Haapsalu kunstmuruväljakul Haapsalu JK’ga Väikse karika 1/32 finaalis.