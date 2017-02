Galerii: ehitataval Vormsi jääteel on tihe liiklus

Urmas Lauri

Ametlikult Vormsi jääteed veel avatud pole, kuid saareelanikud kasutavad uljalt ilmataadi antud võimalust ning sõidavad uljalt üle jää.

Veeteede ameti otsustas ajutiselt peatada laevaliiklus alates 20. veebruarist Pinukse neeme ja Vormsi kagurannikul asuvat Obholmenit ühendava joone ning Rohuküla-Sviby laevatee vahelisel merealal.

Laevaliikluse peatamine seal alates 20. veebruarist ei tähenda veel, et jäätee ka tehakse. Jäätee rajamiseks peab jäätee rajaja korraldama enne põhjalikud jääkatte uurimistööd. Muuhulgas peab jääkatte paksus kogu tee ulatuses olema minimaalselt 11 cm.

Praegu on veeteede amet saanud taotluse laevaliiklus peatada ainult mandi ja Vormsi vahel, et sinna saaks jäätee planeerida. Mandri ja Muhu, mandri ja Hiiumaa, Saaremaa ja Hiiumaa ning mandri ja Kihnu vahele jäätee rajamise eelduseks oleva laevaliikluse peatamine hetkel kõne all ei ole.

Vormsilaste elutee

Vormsi jääteel käib tihe liiklus, kadakatega markeeritud raja on autorattad siledaks lihvinud. Keskpäeva paiku tuli autoliikluses hetkeks vahe sisse. Suurelt teelt randa viivat teed lihvib teedemeeste auto. Puistab killustikku lohkudesse ning lükkab teraga tasaseks.

Kadakate vahelt volksab välja politseivärvides buss. Mundrimehed tulid uudistama, kui suur see Vormsi liiklus ikka tegelikult on. Politseinikud ei ole kurjalt meelestatud ning ei ole jääletükkijaid püüdmas.

Meelis Sukko peatub korraks enne jäälesõitu, takseerib trassi ning valmistub reisiks. Sukko teadis rääkida, et Vormsist käidud üle jää mandrile juba eelmisel nädalal. „Neljapäeval oli õhemas kohast 18, päev hiljem juba 19 sentimeetrit jääd,“ meenutas Sukko.

Sukko sõnul on jäätee vormsilastele ülioluline. Mees on ise mandril tööl, kuid iga päev või vähemalt üle päeva peab ta saarel käima hobuseid talitamas.

Vormsi mees peab trassi suurimaks kahjustajaiks mandrimehi, kes tulevad jääteele poosetama. „Tulevad soolatud maateedelt, pudistavad auto rattakoobastest teesodi jääle ning selle tõttu hakkavadki pealesõidud ja konarlikud kohad trassil päikese käes sulama, lõhub tee,“ selgitas Sukko ja võttis kursi kodusaarele.

Veidi hiljem jõudis Rohukülas maale Vormsi mees, kes teatas, et kõige õhem koht trassil on praeguseks vähemalt 24 sentimeetrit. Et trass ametlikult avatud pole, see meest ei hirmutavat, sest enne jääleminekut uuritavat ikka asjatundjailt, millised on jäätee olud.

Iga sõitja peab teadma, millega riskib

„Käivad jah. Eks igaüks ise tea, millega riskib,“ ütles üks jääteemeister Konstantin Dutovi töömeestest. Mehed, kes läksid trassile kilomeetriposte paigaldama, ütlesid, et jäätee on sile, paar pragu on, kuid need on jäätunud praod, silda pole vaja teda.

Enne 20. veebruarit jääteed lahti teha ei saa, sest enne seda võib laev ehitatavast jääteest rahuleeli läbi sõita, teavad Lääne Teede töömehed rääkida. Jääpaksus on meeste sõnul enam-vähem olemas, keskmine 24-25 sentimeetrit.

Teedemehed meenutasid, et alles ülemöödunud aastal vajus üks Volkswagen Rohukülas läbi jää ning veel mõned aastad varem pudenes ühe Vormsi mehe maastur 6 meetri sügavusse.

Oma esimese jääteesõidu tegi täna Lõuna-Eestist pärit Kaljo Ilves. „Esimest korda sõidan üle, mitu korda käisin enne küsimas, et kas võin minna,“ muheles Ilves. „Õeldi, et võin, et nemad juba ammu katsetavad.“ Ilves oli Vormsilt mandrile tulnud pisibussiga. „Võtsin bussi dokumendid välja, kontrollisin, palju kaalub. Klapib,“ nentis mees.

„Ütleme ikka ausalt ära, et natuke oli kõhe küll,“ tunnistas lõunaeestlane. „Sissesõit oli natuke vesine, muidu oli tee hea.“

Audiga randa sõitnud mees pidas enne jääd kinni ja jäi ootama. „Tulin lihtsalt vaatama, kui paljud juba jääteel sõidavad,“ ütles Haapsalu noormees Tanel. Jääle ta täna ei kippunud, ootavat, millal trass ametlikult lahti tehakse.

Jalgrattaga vanematele külla

Vormsi jäätee pole ainult autode päralt. Haapsalu-Rohuküla raudteetammilt keeras üks jalgrattur jäätee algusesse viivale teele. Haapsalus elava Raimond Sommermanni vanemad elavad Vormsis, neid jalgrattur vaatama sõitiski. „Minu lapsepõlv möödus seal,“ osutas mees käega üle mere Vormsi suunas. „Vanemad jäid sinna, mina tulin Haapsallu.“

Jalgrattaga sõidab üle jää Vormsile poole tunniga. „Pool tundi või nii. Ega see midagi hullu ei ole,“ arutles jalgrattur. „Raudteetammil on keegi lund lükanud, see oli kohatu pudrune.“

„Mõtlesin, et lähen kasutan hea ilma ära,“ ütles Sommermann ja lisas, et ajas end eile ilmateadet vaadates oludega kurssi. „Räägitakse, et Vormsis on praegu kehvemad teed kui jäätee.