Postifirma ei suuda Lihulas asendustöötajat leida

Täna peaks taas avatama kuu algusest saadik suletud olnud Lihula linna postkontor. Kui Lihula postkontor on kinni, ostetakse marke-ümbrikuid lillepoest.

„Postkontor on suletud, sest ainus postkontori klienditeenindaja on haige,” selgitas Omniva pressiesindaja Mattias Kaiv üleeile.

„Kõiki postiteenuseid on võimalik ka kirjakandja kaudu tasuta koju tellida. Nii on kättesaadavad kõik samad teenused mis postkontoriski,” kinnitas Kaiv. „Pensioni viivad inimestele koju kirjakandjad ning postikanne töötab tavapäraselt ning postkontorist sõltumatult.”

„Omniva nimetab seda mototeenuseks, kuid see ei asenda postkontori teenust,” pole Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos postifirma selgitusega rahul.

Postkontori seisak tekitas Lihula kandi elanike hulgas küll pahameelt, kuid hädatarvilikud asjatoimetused said siiski aetud. Konsumi müüjailt käidi uurimas, miks postkontor kinni on. „Täna on küsijaid vähem olnud, kaks või kolm inimest,” ütles Konsumi müüja üleeile. „Soovitame, et mingu ostku marke-ümbrikuid lillepoest, lotopileteid saab tööstuskauplusest.”

„Meilt saab osta nii marke, ümbrikuid kui ka postkaarte,” kinnitas postkontori veeres lillepoodi pidav Kirsti Mölder. Lillede kõrvalt on Mölder postmarke müünud juba pikka aega. Ümbrikute-markide soovijaid leidub pidevalt, sest lillepood on postkontorist kauem lahti.

Kirja postitamiseks on Lihulas kaks postkasti, üks vallamaja juures, teine endise postimaja ees. Pakiautomaat on Konsumi ees. „Hea, et paigaldati pakiautomaat. See on väga mugav,” leidis vallavanem postiettevõttele ka kiidusõnu.

Fotod: Urmas Lauri