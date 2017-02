Pärnu linn suureneb veel ligi 250 ruutkilomeetri võrra

Urmas Lauri



Pärnu linn.

Valitsus leppis täna kokku, et teeb ühinemisettepaneku kõikidele omavalitsustele, kes ei täida haldusreformi 5000 elaniku miinimumkriteeriumi. See tähendab, et Tõstamaa vald ühendatakse nn uue Pärnu linnaga, mis oli Pärnu linna, Audru ja Paikuse valla liitumisel tõusnud pindala poolest Eesti suurimaks linnaks.

Praegu on Eesti suurim linn Tallinn, mis laiub 158 ruutkilomeetril, teisel kohal on Narva 85 ja kolmandal Paldiski 60 ruutkilomeetriga.

Haldusreform lööb selle pingerea lootusetult sassi ning Tallinnal pole enam esikolmikusse asja.

Haldusreformi käigus saab suurimaks linnaks uus 849 km2 suurune Pärnu linn (õhinevad Pärnu linn, Audru, Paikuse ja Tõstamaa vald).

Uus 442 km2 suurune Paide linn (õhinevad Paide vald, Paide linn ja Roosna-Alliku vald) on pingereas teisel kohal.

Uus 264 km2 suurune Haapsalu linn (liituvad Haapsalu linn ja Ridala vald) on linnadest pindala poolest kolmandal kohal.

Linnarohkeimaks vallaks saab haldusreformi käigus aga Mulgi vald. Selleks ühinevad Karksi, Abja ja Halliste vald ning Mõisaküla linn. Mõisaküla jääb Mulgi valla linnaosaks (osavalla staatus), aga Abja valla koosseisus on juba praegu vallasisene linn Abja-Paluoja ning Karksi vallas on Karksi-Nuia linn. Seega on tulevases Mulgi vallas koguni kolm linna. Millisesse neist tuleb vallakeskus, seda saab otsustada sügisel valitav Mugi valla volikogu, liitumislepingusse vallamaja asukohta kirja pandud ei ole.