Veokijuhid on tigedad: Tõllu pardal on kitsas! (2)



Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro parvlaeval Tõll. Foto: Urmas Lauri

TS Laevad ei tea täpselt öelda, kui palju suuri ja väikseid sõidukeid ühekorraga uute laevade pardale mahub, kirjutas Saaremaa päevaleht Saarte Hääl.

Pahameeleavaldused on kõigile avalikult loetavad TS Laevade Facebooki lehel, kus Tõllu kitsal autotekil kimpu jäänud veokijuhid küsivad vedajalt otse, kas too teeb meelega inimeste elu raskeks.

Kriitiliselt võtab veokijuhtide mure kokku Rait Mändla, kelle sõnutsi on mõistetamatu, kuidas uued laevad nii läbimõtlematult on tellitud. Tema kirjelduste kohaselt mahub Tõllu pardale ainult kaks veokite rivi. Kui nende keskele aga kaubik peaks sattuma, siis mahub see sinna vaid juhul, kui oma peeglid kokku klapib.

Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro tõdes Saarte Häälele, et nende töötajad annavad endast parima, et suurema nõudlusega reisidel mahutada laevale võimalikult palju soovijaid. “Mõnikord võib see tähendada ebamugavamat olukorda mõnele autojuhile autouksest väljumisel,” nentis ta.

Uued parvlaevad mahutavad Arro sõnul kokku 150 sõiduautot ja saavad maksimaalselt peale võtta 12 suurt sõidukit (sh busse ja veoautosid), lisaks mahub väiksemaid sõidukeid.

