Martnas varastati mootorsaag

Toimetanud Tarmo Õuemaa

29. jaanuaril avastati, et Martna vallas Jõesse külas on abihoonest varastatud mootorsaag Stihl. Kahju on 400 eurot. Sündmuse osas on alustatud kriminaalmenetlus, teatas Lääne politseiprefektuuri pressiesindaja Heiko Leesment.