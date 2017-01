Riigimaja tuleb, kuigi Haapsalus pole selleks sobivat hoonet (3)

Kaire Reiljan

Maavanem Neeme Suur. Foto: Urmas Lauri

Kuigi eelmise kümnendi lõpus pidi Läänemaa olema riigimaja loomisel Eestis pilootprojekt, pole siin riigi teenuseid koondavat maja siiani sündinud, riigi kujutluses peaks aga riigimaja tekkima igas maakonnas.

Detsembri lõpus kuulutas rahandusministeerium välja konkursi riigimajade projektijuhi leidmiseks. Lääne maavanema Neeme Suure sõnul annab maavalitsuste kaotamine riigimajade rajamise kavale hoogu juurde.

Läänemaal on aga riigiasutusi ühe katuse alla koondada keeruline, sest hoonet, kuhu asutused ära mahuks, Haapsalus ei ole. Suur usub, et esimesena võib riigimaja sündida hoopis Raplas, kus on juba paljud riigiametid ühe katuse all. Sellesarnased lahendused on võimalikud veel nii mõneski maakonnas, kus võtsid maavalitsused üle endised parteikomitee hooned.

Läänemaal pole see aga paraku võimalik, sest Haapsalu kunagises parteimajas töötab Haapsalu linnavalitsus.

„Haapsalus on riigimajaga keeruline, sest meil pole sellist riigile kuuluvat hoonet,” tõdes Neeme Suur. Ta lisas, et riigimaja projekt tähendab Haapsalu puhul palju kalkuleerimist ja mõtlemist.

„2009. aastal, mil hakkasime selle teemaga tegelema, oli pilt palju arusaadavam,” rääkis Suur. Tema sõnul on vahepealsetel aastatel aga paljud riigiametid oma majad korda teinud. Näiteks töötukassa on loonud kena töökeskkonna ja ka maksuamet, mille ruume mõni aasta tagasi remonditi. Ka põllumajandusega seotud riigiametid on koondatud ühte, täiesti renoveeritud majja Haapsalus Jaani tänaval.

Neeme Suure sõnul on mujalgi asutusi koondatud valdkonnapõhiselt, näiteks pääste- ja politseiametile koos kodakondsus- ja migratsioonibürooga on mitmel pool ehitatud uued hooned.

Maavanem lisas, et riigimaja puhul pole esmatähtis isegi mitte asutuste koondamine ühe katuse alla, vaid see, et inimene saaks teenuse ühest ja samast kohast ega peaks asju ajades mööda linna jooksma – ehk siis tuleks nn ühtne teenuste lett. „Riigimaja ei tähenda mitte lihtsalt maja, vaid riigi teenuste paketti,” ütles maavanem ja lisas, et kui kusagil maakonnakeskuses on sobiv maja, siis tõenäoliselt koondatakse sinna ka asutused, millel on bürooteenus.

Loetelu asutustest, mis võiksid Haapsalus riigimajja koonduda, ei saa Neeme Suure sõnul praegu teha. „Sellest saab rääkida poole aasta pärast,” sõnas ta.

Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõuniku Mart Uusjärve sõnul peab rahandusministeerium esitama riigimajade aja- ja tegevuskava plaani valitsusele 16. veebruariks. Detailsem ettepanek maakonnakeskuste kaupa esitatakse aga selle aasta lõpuks. Kava koostamisega hakkab tegelema eraldi riigimajade projektijuht.

„Seega ei saa praegu öelda, millises linnas ning millisel aadressil riigimaja tuleb, millised asutused riigimajas paiknema hakkavad ja milliseid teenuseid täpselt konkreetses riigimajas osutatakse,” ütles Uusjärv. Ta lisas, et vajadused võivad maakonniti erineda ja otsused olenevad ka konkreetsest linnas olevast kinnisvarast – kas ja kui palju on riigil seal kinnisvara, milline on selle seisukord jms detailid.

Võimalikud riigimajas pakutavad teenused