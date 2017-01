Mihkel Tammelaan: Rail Baltic – kelle jaoks? (1)

Mihkel Tammelaan, mäeinsener

Rahvastikuteadlane Ene-Margit Tiit on Eestimaa rahvastiku paiknemist arvestades avaldanud Maalehes arvamust ,et seni kavandatav RB projekt tuleks seisma panna. On olnud ka arvamusi, et palju tähtsam on Eesti-sisese liiklemise kiirendamine ja Brüsselisse võivad ametnikud ka edaspidi lennukiga sõita, kui EL rohkem ei lagune, kirjutab mäeinsener Mihkel Tammelaan.

Rail Baltic, mis kulgeks Tallinnast Varssavisse, on otsustatud teha kitsama rööpmelaiusega (1435mm) kui kõikjal endise NSV Liidu aladel ja Mongoolias (1520mm). Euroopas on kasutusel mitmed erinevad rööpmelaiused, näiteks Hispaanias 1674mm. Et Hispaania rongid saaksid sõita teiste riikide teedel, leiutasid nad mooduse mis võimaldab vedurite ja vagunite rataste vahet muuta sõidu ajal. Rong sõidab aeglasel kiirusel üle seadme, mis muudab rataste vahkauguse vastavaks järgneva raudtee laiusele. Sõitnud sellest üle, lukustuvad rattapaarid uuel laiusel ja rong võib jätkata liikumist ettenähtud kiirusega. On ju palju lihtsam moderniseerida liikuvkoossseis kui ehitada uued raudteed. Lähtuvalt sellest tuleks Balti riikides kasutada seni kasutuselolevat rööpmelaiust 1520 mm.

Kui Euroopa Liit (EL) ja Venemaa parandavad omavahelisi suhteid, võiksime arendada mõõdukat kaubavahetust Ve-nemaaga, Kesk-Aasia ning Kaukaasia riikidega ja miks mitte ka Mongooliaga. Kaupade vedamine pikkade vahemaade taha raudteetranspordiga on odavam ja keskkonnasõbrali-kum kui autotranspordiga. Kaubaveo tulud võimaldavad vähendada reisijate pileihindu.

Tähtis küsimus on ka trasi valik. Tallinas Rahvusraamatukogu EL teabesaalis on saadaval EL koostatud RB trassi skeem, mille järgi trass kulgeb Tallinn-Tartu-Valga-Riia-Kaunas-Varssavi. Meil aga plaanitakse Tallinn-Pärnu-Riia- jne. EL skeemile vastav raudtee on küll pikem, aga selle ehitamine on palju odavam. Arvatakse,et olemasoleva raudtee ühe kilomeetri rekonstrueerimise maksumus on umbes 40 % uue raudtee ehitamise maksumusest. RB kulgemine läbi majanduslikult arenenud kesk- ja kagu-Eesti vähendaks oluliselt autotranspordi kasutamist sel-lel suunal. Tartu saaks kasutada oma märkimisväärset potentsiaali konverentsikeskuste näol, mis Pärnul on marginaalne Tartuga vörreldes.

Maanteeamet planeerib ehitada Tallinn- Tartu maantee neljarealiseks Koselt Mäoni, mis maksab 170 mln. Eurot. Seda raha vöiks hoopis mõistlikumalt kasutada, näiteks ehitada valmis Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee. Haapsalus ja raudtee läheduses elavatel inimestel oleks Tallinnas tööl käimine palju mugavam ja keskkonnasõbralikum. Sedasama võib öelda ka Tartust Tallinna tööl käivate inimeste kohta. Rongis saab sülearvutit kasutades hulga tööd ära teha või puhata selle asemel et autot juhtida.

Teadusajaloolase Maie Remmeli artiklis ,,Kanname endas soovi juhtida raudteerööpad läbi Stonehenge" (Maaleht, 11.02.2016) on öeldud et 1960-ndatel aastatel korraldatud kogu Eestit hõlmava aerofotogeodeetilise luure tulemusel avastati megaliitmaastikud, millest selgub, et Stonehenge ja Eesti lohukiviväljad koos iidvanade kiviaedadega kuuluvad euroopaliku megaliitkultuuri eri arengustaadiumidesse. Tema arvates tuleks RB projekt kui Eesti muinasgeo-deesia objekte ohustav ja ka majanduslikult küsitav projekt sulgeda ning taotleda Eesti muinasgeodeesia pärandile UNESCO maailmapärandi staatust.

Kavandatav RB Estonia hävitaks iidset muinasgeodeetilist võrku ulatuses, mis oleks võrreldav sooviga juhtida raudtee läbi Stonehenge. Muide, majanduslikku põhjendust RB kohta pole Eestis veel tehtud, kuid juba lähipäevil tahetakse see projekt allkirjastada. Õnneks on Leedu otsustanud aja maha võtta.

Miks me siis ikkagi tahame jagada Eestimaa kaheks osaks nii,et suurulukid üle raudtee ei pääse? Reisirongide kiiruseks planeeritakse 240 km tunnis ja kaubarongidele 120 km tunnis. Raudtee on kavas piirata taradega ja ehitada nn. ökoduktid, millest loomad peaksid üle minema. Juba olemasolevad ökoduktid Euroopas on näidanud, et põdrad sealt üle ei lähe.

Rootsis on mindud teist teed. Rongide kiirused on kuni 200 km tunnis ja veduri ette on seatud kolmnurkne lumesahk, mis lükkab teelt ära sinna kogunenud lume ja samuti metsloooma, kes oma elust ei hooli. Rongi see ei kahjusta. Rongiliikluse ohutumaks muutmiseks tuleb ristuvatele maanteedele seada automaatselt sulguvad tõkkepuud mitte ainult vahetult ülesõidukoha ette,vaid ka 200-250 m enne ülesöitu.

