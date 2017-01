Kolmandikule maailmast tiiru peale teinud Lihula maailmarändurit ei lubatud Hiinasse (1)

Meigo Märk. Foto: Meigo Märgi FB

Lihula noormees Meigo Märk on oma ümbermaailmakõnnil jõudnud olulise tähiseni – läbitud on kolmandik teest. Esialgset plaani oli noormees sunnitud muutma, sest Hiina viisat ei õnnestunud tal hankida.

Kahe aasta ja seitsme kuuga on maailmarändur läbinud 13 360 kilomeetrit.. „Oluline pole ei kilomeetrid ega aeg, vaid inimesed ja kogemuste kvaliteet,“ ütles Meigo Märk oma täna postitatud videos.

Oma viimases sotsiaalmeediapostituses kirjutas Märk, et peab oma rännakus tegema suure muudatuse, sest ta ei saanud Hiina saatkonnast Vietnami pealinnas Hanois Hiina viisat.

Et läbida Hiinas 2400 kilomeetrit on noormehel vaja vähemalt 4-5 kuu pikkust viisat. Märk üritas viisat hankida kolmes erinevas saatkonnas, kuid tema taotluse dokumente ei kinnitatud.

„Nii ma muutsin marsruuti ja olen juba alustanud kõndi Lõuna-Vietnami suurima linna Ho-Chi-Minhi suunas,“ teatas Märk. Seoses marsruudimuutusega pikendab ta oma Vietnami viisat ning selles riigis on noormehel plaanis kõndida veel üle 1500 kilomeetri. Vietmanist Malaisiasse on Märgil plaanis sõita laevaga.

Edasisest marsruudist loetleb Märk Malaisiat, Singapuri, Induneesiat, Austraaliat ja Uus-Meremaad.

Mullu aprillis ütles Märk India suuruselt kolmanda päevaleheleThe Times of India, et tahab läbi kõndida vähemalt ekvaatori jagu maad (40 075 km), vahendas Lääne Elu toona. „Sest nii saab vähemalt mingigi aimu, kui suur või väike on meie planeet tegelikult ja saan öelda, et ma olen kõndinud ümber maakera,” ütles Meigo Märk ajalehele.

11. mail 2014 oma rännakut alustanud Meigo Märk on praeguseks läbinud üle 8520 kilomeetri ja viibinud 14 riigis. “Igal maal on kohalikud mind palju aidanud," rääkis ta.