Ehtevaras tühjendas Panga külas korteri

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Pühapäeval avastati, et Ridala vallas Panga külas on tungitud korterisse, kust on varastatud ehteid ja muid esemeid. Kahju on 578 eurot. Juhtunu uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust, vahendas Lääne politseiprefektuuri pressiesindaja Heiko Leesment.