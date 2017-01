Galerii: Helgi Sallo rääkis haapsallastele oma elust

Urmas Lauri

Helgi Sallo võeti Estonia teatrisse tööle 12. aprillil 1965. “Nii algas minu töömeheelu, mis on kestnud nüüd 52 aastat, rääkis näitleja Haapsalu sotsiaalmajas eakatega kohtumisel.

“Mulle tundub, et olen elus teinud õigeid valikuid,” nentis Sallo, kes on lisaks draamarollidele laulnud ka seitsmes ooperilavastuses. “Terve min u teatrikarjäär on läinud uskumatult.”

Sallo arutles, et midagi siin ilmas ikka on, mis ei ole seletatav ratsionaalselt.

Näitleja ütles, et Estonia teatriga on tal selline kokkulepe, et kui teater teda enam ei vaja, siis talle seda ka öeldakse. Praegu töötab Sallo teatris näitejuhina ja teeb ka draamarolle. Ja osaleb juba aastakümneid teleseriaalis “Õnne 13″. “Aga seal mängib juba Alma, mina enam ei sekku,” naeris Alma osatäitja.

Kevadel on Sallot taas teatrivalal näha, sest koos Katrin Karismaga teevad nad praegu uue tüki proove. “Kuus proovi on juba olnud,” ütles Sallo. “Ja neli lauset on juba peas ka,” lsias ta naerdes.

“Praegu olen ma oma eluga väga rahul,” nentis Sallo. “Piinlik kohe öelda.”

Suvel sa näitleja 75aastaseks ning toona määrati talle elutööpreemiaks stipendium, mida makstakse talle elu lõpuni 230 eurot kuus. “Nüüd pole probleemi, et rahaga toime ei tuleks,” oli Sallo rahul.

Kohtumisel meenutas Sallo seda, kuidas ta juba koolis õppimise ajal koos Viive Ernesaksaga mööda Eestit tuuritas. Rääkis ta ka sellest, kuidas temast sai laulja ning kuidas ta laulmise päevapealt lõpetas. “Lõpetada tuleb allakäigutrepi kõrgeimal astmel,” tõdes Sallo.

Avameelselt rääkis Helgi Sallo ka meestest ning tütrest ja lapselastest.

Fotod: Urmas Lauri