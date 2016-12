Lääne Malevlane. Naiskodukaitsjail oli kiire ja teguderohke aasta

Mare Laide, NKK Lääne ringkonna esinaine

Naiskodukaitsjail on tuhat supiportsjinit keeta lapsemäng. Foto: Urmas Lauri

Naiskodukaitse Lääne ringkond on kasvanud 195-liikmeliseks viie jaoskonnaga organisatsiooniks, mis koondab mitmesugustes eluvaldkodades tegutsevaid naisi.

Oma pidulikes mustades vormides ühte jalga astudes kutsutakse meid paraadi ilusaimaks mustriks teadmata, et seal marsivad õpetajad, arstid, müüjad, juuksurid, ajakirjanikud, ettevõtjad ja veel paljude muude elukutsete esindajad. Ettekujutus, et meie peamine koht on supikatla kõrval, jääb iga aastaga üha rohkem tagaplaanile, kuigi juba esimese vabariigi ajast on naistel maleva tagalas oma kindel koht. Selleks on meil terve toitlusgrupp, kes Eda Tamme ja Anne Kulli juhtimisel keedab ja küpsetab nii oma maleva tarvis kui ka avalikel üritustel. Selle eest oleme saanud vaid kiidusõnu. Tuhat portsjonit suppi on nende naiste eestvedamisel lapsemäng. Hiiumaal juhib gruppi Karin Rünkorg, kelle selle aasta suurim ettevõtmine oli korraldada koolinoorte üle-eestilise spordilaagri kolmepäevast toitlustamist.

Märkimist väärib meie tubli väljaõppinud parameedik Küllike Tammeveski, kelle juhtimisel korraldati Linnamäel sanitari erialakursus, kus paljude teiste seas õppis ka meie oma liige Tiia Kaus.

Staabiassistendid osalevad siis, kui maleval on vajadus neid kasutada. Viimati olid nad suurõppusel Orkaan XI, seal said oma oskusi rakendada Vaima Valk, Anne Kaasik, Küllike Tammeveski, Heli Tuisk, Erika Kalda ja Kersti Täht.

Igal aastal korraldatakse naiskodukaitse koormusmatk. Lääne ringkonna naised on neil käinud aastast 2010, mõnel aastal koguni kahe võistkonnaga. Raja pikkus on linnulennult 40–50 km ringis, aga see venib 70 km lähedale. See pole mitte ridiküliga jalutamine, need kilomeetrid läbitakse täisvarustusega: rakmed, relv ja kõik muu, mis on vaja kahe ööpäeva jooksul ellujäämiseks. Meie raudvara on Eda Tamme, Reeli Rae ja Malle Karm, nendega ühines tänavu ka Anne Kull. Teise võistkonda kuulusid Merle Soone, Julija Sirkel, Brenda-Marie Pukk ja Ivika Raudsepp.

Ivika Raudsepp juhib ka spordigruppi. Külmal ajal saab igal teisipäeval ja neljapäeval mängida sulgpalli ja indiaca’t. Soojal ajal saab rulluisutada ja osaleda jalgrattamatkadel, tervisepäevadel saab oma teadmisi täiendada tervislike eluviiside alal – terves kehas terve vaim.

Et säiliks meie ajalugu, teevad head tööd Helja Kaptein, Kaja Lotman ja Kati Ojavere. Tänu neile oleme saanud palju teada oma eelkäijaist, neist paljude elutee lõppes külmas Siberis.

Kui mehed lähevad õppustele või reservõppekogunemistele, asuvad tööle formeerijad. Selle grupi alustalad on Helvija Kajalainen, Reelika Saard, Terje Raudkivi ja Helika Alemaa. Neil on selles töös rohkem kui kümne aasta kogemus ja nende vilunud silm paneb alles formeerimistoa ukselävel seisva mehe õiget mõõtu mundrisse.

Ka noortejuhid on usinalt ametis, et võrsuks väärikas järelkasv. Et noorterühmi on palju, jagavad seda tööd Maire Kruus, Edita Luik, Piret Kollo, Eda Aavik ja Ave Larionova, aga ka ise kord kodutütred olnud Triin Leever ja Heli Esko. Just tänu kodutütardele võime Läänemaal kordaläinuks lugeda heategevuskampaania „Anname au!”. Suur aitäh, armsad noored!

Lõppevast aastast jääb meelde ka õpetlik rännak metsavendade radadel Põrgupõhjal, kus tutvustati meeste-naiste pikki aastaid kestnud keerulist metsavennaelu.

Seitsmendat korda valiti aasta kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat. Lääne ringkonna kandidaat oli tänavu meie tubli naiskodukaitsja Malle Karm. Lääne ringkonna aasta tegija tiitli aga pälvisid Küllike Tammeveski ja Ivika Raudsepp.

NKK Lääne ringkond on juba aastast 2010 osalenud kõigil üle-eestilistel erialavõistlustel. Kultuurigrupi erialavõistlusel Järvamaal osalesid Merle Soone, Margarita Lind, Helja Kaptein, Maire Kruus ja allakirjutanu.

NKK laskevõistlusel esindasid ringkonda kaks võistkonda. Läänemaalt osalesid Ave Larionova, Irina Fišina, Küllike Sinisalu ja Mare Laide. Hiiumaa võistkonda kuulusid Anne Kaasik, Küllike Tammeveski, Piibe Kivisilla ning Ande Suuster. Võistluse viis läbi Sakala ringkond.

Esmaabi erialavõistlusel kaitsesid Lääne ringkonna au Evelin Kaljumäe, Kadi Suurkask ja Nele Taaramäe. NKK spordivõistlusel Valgamaal olid võistlustules Ave Larionova, Julia Sirkel, Kai Silmer ja Kadi Suurkask.

Lääne ringkonnas korraldati tänavu esimest korda ürituste sarja „Naiskodukaitsjad kutsuvad külla”. Eriliselt jäi meelde külaskäik Virtsu kooli, seal käisid külas meie kodutütred koos oma emade-õdede ja tädidega.

Aasta oli täis tegemisi ja kordaminekuid. Väga tublisid naisi on palju ja neile kõigile suur aitäh tehtu eest. Kohtumiseni juba järgmistel õppustel-üritustel!

