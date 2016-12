Parvlaev Leiger alustab liiniliiklust Rohuküla-Heltermaa liinil neljapäevast

Urmas Lauri



Neljapäeva hommikul on Heltermaal Leigrit tervitamas ka vanamees, kes tuleb kitsele raudlaeva näitama. Foto: Urmas Lauri

Parvlaev Leiger alustab neljapäeval, 22. detsembril liiniliiklust Rohuküla-Heltermaa liinil. Esimene väljumine toimub 22. detsembril kell 06.30 Rohukülast.

Laev ja meeskond eesotsas kapten Viktor Rohtlaga lahkub Vanasadamast kolmapäeva pärastlõunal ja suundub Tallinnast Rohuküla sadamasse.

TS Laevad juhatuse esimehe Kaido Padari sõnul toimub huvilistele avatud uste päev laevaga tutvumiseks 14. jaanuaril.

„Kuna jõulupühade ajal on palju inimesi, kes soovivad Hiiumaale ja tagasi sõita, siis otsustasime nö. avatud uste päeva lükata jaanuarikuusse, mil liinireisijaid vähem ja võimalik laevasid asendada.

„Uue parvlaeva liinile tulekut on oodatud kaua ja oluline on ikkagi esmalt reisijad teenindada. Kindlasti saab aga ka esimene liinireis olema erilisem, kuna hiidlased on otsustanud Hiiumaa kuulsa legendi „Vanamees ja kits“ traditsiooni jätkata ning 22.detsembril tulla esimesele reisile vastu kitsega,“ rääkis Padar.

Parvlaev Leiger saab Rohuküla- Heltermaa liinil põhilaevaks ning hakkab teenindama põhigraafikut. Teise laevana teenindab liini parvlaev Regula.