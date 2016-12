Uue aasta alguses toimub Iloni Imedemaal animatsioonilaager



Animatsioonitund. Foto: erakogu

Laste-ja noortekultuuri aasta juhatab Iloni Imedemaal sisse 4. – 6. jaanuarini toimuv animatsioonilaager “Oma lood Imedemaal“, kuhu on oodatud algklasside lapsed.

Lastega koos jutustatakse kolmel päeval lugusid ja katsetatakse erinevaid animatsioonitehnikaid. Laagris osalejad saavad proovida erinevaid rolle nii kaamera ees kui taga.

Laagriprogrammi koostaja on Haapsalust pärit Terje Henk, kes õpib animatsiooni Eesti Kunstiakadeemia magistrantuuris. Henk räägib, et laager on mänguline ja tähtis pole mitte ainult ühe loo animatsiooniks vormimine, vaid tunnetamine, millest kõigest üks lugu sündida võib. „Muidugi ei unusta me kuulata, nii teiste lugusid kui ka helisid ja pille, mida ise meisterdame. Lisaks siis liigume ja joonistame, pildistame ja etleme,“ selgitas Henk.

Animatsioonilaagris on lapsel soovitatav osaleda kõigil kolmel päeval. Programm algab hommikul kell 10 ja lõppeb pärastlõunal kell 16.

Reedel, 6. jaanuaril kell 16 saavad kõik huvilised laagri käigus valminut Iloni Imedemaa kinosaali vaatama tulla. Lisaks pakutakse animatsioone Läti animatsioonistuudiost Atom Art.

Lastega tegelevad laagri käigus mitmed juhendajad: Terje Henk, Kadri Mikkor-Roselius, Gea Grigorjev ja Iloni Imedemaa töötajad.

Laagri osalemistasu on 25 eurot. See sisaldab ka sooja lõunasööki ja vahepalasid kõigil kolmel päeval.

Kuna kohtade arv on piiratud, siis tuleb registreeruda enne 27. detsembrit e-mailiga.

Täpsem ajakava saadetakse osalejatele e-postiga.

Projekti toetavad Eesti Kultuurkapital ja Hasartmängumaksu Nõukogu.