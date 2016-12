Pühade ajal jäävad ära mitmed Hiiumaa liini laevareisid (1)

Toimetanud Urmas Lauri

Leiger testis 10. detsembril Heltermaa sadamat. Foto: Urmas Lauri

Hiiumaa liinil toimetav TS Laevad teatas, et et pühade ajal on Hiiumaa liini sõiduplaanis muudatused. Muudatused on tingitud sellest, et asendada väiksema nõudlusega reisid aegadega, mil on oodatav nõudlus suurem.

Pühade ajal on Hiiumaa liini sõiduplaanis muudatused: ära jäävad 25. detsembril kell 14:00, 17:30, ja 22:00 väljumised Rohukülast ning 25. detsembril kell 15:45, 19:15, 23:30 väljumised Heltermaalt.

Samuti jäävad ära 27. detsembril kell 8:30 väljumine Rohukülast ja 27. detsembril kell 10:15 väljumine Heltermaalt; 31.12 kell 17:00, 20:30 väljumised Rohukülast ning 31.12 kell 18:45, 22:15 väljumised Heltermaalt.

Lisanduvad 22. detsembril kell 17:30, 23.12 kell 14:30, 26. detsembril kell 14:00 ja 21:00 väljumised Rohukülast ning 22. detsembril kell 19:00, 23.12 kell 16:00, 26.12 kell 15:45 ja 23:30 väljumised Heltermaalt.

