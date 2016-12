Eestimaalased andsid Ratasele hindeks 3,54 (6)

BNS

Jüri Ratas. Foto: Arvo Tarmula

Keskerakondlane Jüri Ratas alustab peaministritööd hindega, millele Taavi Rõivas kordagi lähedalegi ei jõudnud, nimelt andsid elanikud talle hindeks 3,54, kirjutab Eesti Päevaleht.

Eesti Päevaleht on alates 2015. aasta maist koos Turu-uuringute AS-iga viiepallisüsteemis uurinud, kui rahul ollakse peaministri tööga. Sellel ajavahemikul on varem olnud peaministriks ainult Taavi Rõivas, kelle reiting ei jõudnud 17 küsitluse korral kordagi hindeni 3. Ent esimesi nädalaid peaministri ametis oleva Jüri Ratasega on inimestel seotud väga kõrged ootused. Esimene küsitlus andis lausa hinde 3,54.

Kuna Ratas astus ametlikult peaministri ametisse küsitlusaja esimesel päeval, kõlas seekordne küsimus pisut teisiti. Seni on küsitud: „Millise hinnangu annate Taavi Rõivase tööle peaministrina?” Seekord küsiti: „Mis te arvate, milline saab olema teie hinnang Jüri Ratase tööle peaministrina?” Seega kajastub tulemuses rohkem ootust kui hinnangut seni tehtud tööle, mida iseenesestmõistetavalt pole olnud kuigi palju.

Aga ootust jagub Ratasele palju, kirjutab Eesti Päevaleht. Positiivsed hinded on selges ülekaalus: kokku 36 protsenti küsitletuid pani oma eeldatavaks hindeks 5 või 4. Hinde 1 või 2 sai ta ainult 6 protsenti vastanutelt. See aga ei näita uuringujuht Juhan Kivirähki sõnul sugugi mingit hurraaoptimismi.

„Ehkki positiivsed hinnangud on selges ülekaalus, eelistab 34 protsenti küsitletuid oma hinnangu veel andmata jätta,” selgitas ta. „Ülejäänud hindavad Ratase tööd kolme vääriliseks.” Viimase Taavi Rõivase kohta tehtud küsitluse puhul oli „ei oska öelda” vastajaid 16 protsenti.