Värvilise Haapsalu kampaania laieneb Haeskasse

Toimetanud Urmas Lauri

Haapsalu linna traditsiooniline majade ja piirdeaedade korrastamise konkurss „Värviline Haapsalu“ laieneb Ridala valla Haeska külla.

Värvilise Haapsalu konkursi läbiviimise eesmärgiks on seni olnud Haapsalu linna ilme parandamine ning majaomanike ergutamine hoonete, samuti nende juurde kuuluvate piirete korrastamisele ja värvimisele. Konkursil osalejatel on olnud võimalus osta hoone välisvärvimiseks vajalikke värve soodushinnaga firmadelt, kellel on linnavalitsusega vastav kokkulepe.

Initsiatiiv sooduskampaania laienemiseks tuli Haeska külaseltsi juhatuse esimehelt Ants Alelt, kes pidas Haapsalu linnas igal aastal korraldatavat konkurssi suurepäraseks võimaluseks kodudele soodsamalt kaunim välimus anda.

„Tundus, et just praegu kui Haapsalu ja Ridala ühinemine on aktiivselt päevakorras, oleks õige Haapsalus toimuv kampaania linnapiiridest välja tuua. Tegemist oleks väga positiivse näitega sellest, kuidas ühiselt toimida,“ rääkis Ale.

Haapsalu linnapea Urmas Suklese sõnul on Haeska küla initsiatiiv Värvilise Haapsalu laienemiseks tore mõte. “Loodetavasti hääletab Ridala volikogu Haapsaluga ühinemise poolt ning selline Haeska küla poolne algatus näitab, et külades saadakse aru ühinemise positiivsusest“, rääkis Sukles.

Kuna kampaania laieneb üle linna piiri, siis laiendatakse ka koostööpartnerite hulka ja valdkondasid. Kui seni on olnud koostööpartneriteks vaid värvitootjad, siis Haapsalu-Haeska ühiskampaanias osalevad lisaks neile ka tööriistarendifirma Cramo ning tööriistade ja aiatehnika müügi ettevõte Stokker. Nendest ettevõtetest saab kampaania raames osta või rentida soodsamalt tööriistu või tehnikat.

„Loodetavasti Haeska algatus on kutsuv ning peagi saame rääkida kogu Läänemaad haaravast konkursist Värviline Läänemaa“, lisas Urmas Sukles.

“Värviline Haapsalu-Haeska” leping kirjutatakse alla Haeskas Tuulingu turismitalus 12. Detsembril kell 14.00 ning kampaania algab 1.veebruar 2017.

Konkursiga liituda soovivate külade esindajatel tuleb ühendust võtta Haeska külaseltsi juhatuse esimehe Ants Alega.