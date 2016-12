Järgmiste olümpiamängude ülekandeõigused sai Kanal 2

BNS

Baltikumi suurim meediakontsern AS Eesti Meedia omandas 2018. aasta PyeongChangi talioliolümpiamängude ja 2020. aasta Tokyo suveolümpiamängude vabalevi ainuülekandeõigused Eesti territooriumil.

Leping tagab Eesti Meediale olümpiamängude laiapõhjalise kajastamise Kanal 2-s ja meediakontserni kõikidel digiplatvormidel ning otseülekannete järgsete klippide järelvaatamise õiguse. Eurosport säilitab endale näitamise õiguse tasulises televisioonis ja oma digitaalteenuste vahendusel. Lisaks on Discovery ja Eesti Meedia kokku leppinud laiaulatusliku ühise turundusprogrammi, et Eesti vaatajad ei jääks ilma ühestki olümpiahetkest, olgu need üle kantud Eesti Meedia kanalites või Eurospordi kaudu.

"Oleme väga rahul, et kõnelused Discovery Grupiga lõppesid meile positiivse tulemusega ja Eesti inimesed saavad 2018. ja 2020. aasta olümpiamänge jälgida Eesti Meedia kanalite kaudu," ütles AS-i Eesti Meedia juhatuse esimees Sven Nuutmann.

"Olümpia põhikanaliteks saavad Kanal 2, Postimehe digikeskkond ja Kuku raadio," ütles Eesti Meedia peaprodutsent ja sporditoimetuse juht Marko Kaljuveer. "Lisaks eestikeelsetele kanalitele kanname digiplatvormidel olümpiamänge üle ka vene keeles – meie eesmärk on läbi spordi suurvõistluste tekitada inimestes suuremat ühtekuuluvustunnet," lisas Kaljuveer.

"Ma olen kindel, et need uudised pakuvad Eesti olümpiafännidele rõõmu. Eurosport, mis on pühendunud spordikire jagamisele publikuga, teab paremini kui keegi teine, et olümpiamängud kuuluvad igale vaatajale. Tahame, et kõik fännid saaksid olümpial toimuvat jälgida ning leping Eesti Meediaga annab kõikidele vaatajatele võimaluse neid mugavas vormis jälgida. Toetagu nad enda lemmiksportlasi või jälgigu enda lemmikalasid, Eurospordi kanalite kaudu saadav olümpiakogemus saab olema veelgi elavam," ütles Discovery Communicationsi asepresident ja Kirde-Euroopa piirkonnajuht Anna Pak.

Discovery teatas 2015. aasta juunis koos Rahvusvahelise Olümpiakomiteega (ROK), et on saanud 2018–2024 olümpiamängude multimeedia ainuedastusõiguse 50 Euroopa maal ja territooriumil.