Seltsid: erakorralise arstiabi kvaliteet on kriitiliselt halvenenud

BNS

Meditsiinieksperte koondavate erialaseltside kinnitusel on erakorralise arstiabi kvaliteet kriitiliselt halvenenud ja hädavajalik on täiendav rahastamine.

“Eesti tervishoiu ülesandeks on tagada elanikkonna turvatunne ja jätkusuutlikkus. Tänaseks on tervishoid jõudnud sügavasse kriisi, mille põhjuseks on krooniline alarahastamine. Kriitiliselt on halvenenud nii plaanilise kui erakorralise arstiabi kättesaadavus ja kvaliteet,” kirjutavad seltsid pöördumises valitsuse ja riigikogu poole.

Meedikute sõnul on viimase kolme aasta jooksul haigekassa jõuliselt vähendanud haiglaravi rahastamist ravijuhtude langetamisega ehk maakeeli on vähendatud nende patsientide arvu, kellele ravi võimaldatakse. “Ravijuhtude kärpimisega kavatsetakse jätkata ka 2017. aastal. See on viinud olukorrani, kus plaanilisele ravile pääsemist oodates halveneb inimeste tervis niivõrd, et oma järjekorda ei jõutagi ära oodata. Parimal juhul sattutakse haiglasse erakorralise haigena, halvimal juhul aga enam mitte kunagi. Selleks inimeseks võib olla ka valitsuse- või parlamendiliige,” seisab pöördumises.

Statsionaarse arstiabi mahu vähendamine ning osutatud teenuste alarahastamine sunnib erialaseltside kinnitusel haiglaid voodikohti sulgema, personali koondama ja oma võimekust piirama. Osa personali lahkub ka ise – sinna, kus jätkuvalt on võimalik inimesi oma tööga aidata. Kasvavat üleplaanilist tööd rahastatakse haigekassa poolt koefitsiendiga 0,3, mis on demoraliseeriv ja majanduslikult jätkusuutmatu. See omakorda soodustab meditsiiniteenuste kättesaadavuse ning kvaliteedi langust, rõhutavad meedikud.

“Tekkinud olukord koormab nii kiirabi kui erakorralise meditsiini osakondi. See on täiendav stress personalile, kuna patsientide paigutamine haiglaravile on keeruline, samas aga põhjustavad ravi edasi lükkamine ja korduvad pöördumised erakorralise meditsiini osakonda patsientide ning nende lähedaste põhjendatud rahulolematust. Rahulolematus on ka meditsiinitöötajates endis, kuna tänu ebaadekvaatsele tervishoiuteenuse rahastamisele ei ole võimalik tagada patsientidele parimat võimalikku ravi. Meedikute streik on siin täiesti ootuspärane asjade käigu jätk,” seisab pöördumises.

Erialaseltside kinnitusel sunnib praegune olukord meedikuid tegema patsiendi jaoks halbu valikuid, lükkama edasi õigeaegse ravi alustamist, piirama ravi mahtu ja kättesaadavust. “Määramatult edasi lükatud plaanilised ravijuhud muutuvad erakorraliseks. Taoline olukord suurendab patsiendi kannatusi ning riski tõsise terviserikke tekkeks ning seab meedikud neist endist sõltumatu surve ja pahameele alla. Tõsiste tervisehädade erakorraline ravi on oluliselt kallim kui plaaniline, seega tekib surnud ring,” seisab pöördumises.

Sellest, et Eesti praegune tervishoiu rahastamise skeem ei ole jätkusuutlik, teavitasid WHO ja Praxise eksperdid poliitikuid juba aastaid tagasi, kuid rahastamise otsuseid on ignorantselt edasi lükatud. Laiemas mõttes on jäetud tegemata otsused Eesti elanike tervise parandamiseks ning väärikalt elatud aastatega eluea tõstmiseks, leiavad meedikud.

Allakirjutanud nõuavad oma seltsi liikmete nimel Eesti tervishoiu rahastamise jätkusuutliku mudeli kiiret väljatöötamist ning seniks sihtotstarbelist haigekassa reservide kasutamise võimalust. “Haigekassa reservid ei saa olla riigi eelarve tasakaaluhoidmise pühaks instrumendiks. Haigekassa poolt rahastatavate ravijuhtude arv tuleb kohe taastada 2013. aasta tasemele. Vaid sellisel moel on võimalik pakkuda Eesti elanikele turvatunnet ning tagada patsiendile vajaliku tervishoiuteenuse kiire ning kvaliteetne kättesaadavus,” rõhutavad meedikud.

Pöördumisele on alla kirjtuanud Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Selts, Eesti Üldkirurgide Selts, Eesti Kiirabi Liit, Eesti Kirurgide Assotsiatsioon, Eesti Anestesioloogide Selts, Tartu Kirurgide Selts, Eesti Sisearstide Ühendus, Tallinna Kirurgide Selts, Eesti Kardioloogide Selts, Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts, Eesti Kopsuarstide Selts, Eesti Lastekirurgide Selts, Eesti Veresoonte- ja Endoskoopia Ühing, Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Gastroenteroloogide Ühendus, Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Kaitseväearstide Selts, Eesti Endokrinoloogia Selts, Eesti Hambaarstide Liit, Eesti Psühhiaatrite Selts.