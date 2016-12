Parvlaev Leiger võttis suuna Biskaia lahele

BNS



Kaart: Marinetraffic.com

Sel nädalal Hispaanias Vigo sadamas soodsat ilma oodanud parvlaev Leiger võttis neljapäeval suuna Biskaia lahele.

Leiger väljus neljapäeva keskpäeval Hispaania Vigo sadamast ning võttis suuna Saksamaa Brunsbütteli sadamale.

Tallinna Sadama pressiesindaja ütles BNS-ile, et juhul, kui kõik sujub ideaalselt, võib laev jõuda järgmise nädala teisipäeval Kieli kanali ääres asuvasse Brunsbütteli sadamasse.

Ta tõdes samas, et tulenevalt Biskaia lahe ilmaoludest on võimalik, et Leiger teeb vahepeatuse kas Prantsusmaal või Hollandis.

Samuti on võimalik, et laev ei saa sõita otse üle Biskaia lahe, vaid on sunnitud liikuma piki rannikut. “Laeva kapten otsustab kursi vastavalt ilmaoludele ja lainetusele,” ütles ta.

Kolm nädalat tagasi Türgist Sefine laevatehasest koduteed alustanud parvlaev Leiger jõudis eelmise nädalal pühapäeval Hispaania looderannikul olevasse Vigo sadamasse.