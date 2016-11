Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

24. novembri korraldusega nr 451 jättis Ridala vallavalitsus algatamata Sinilille ja Maikellukese kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Ridala vallavolikogu algatas 26. novembri 2013. a otsusega nr 21 Ridala vallas Mäekülas asuva Sinilille ja Maikellukese kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu algatamise taotlejad on maaomanikud, detailplaneeringu koostamise korraldaja Ridala vallavalitsus (kontaktisik ehitusnõunik Aivar Sein,

aivar.sein@ridala.ee), detailplaneeringu koostaja Argepo OÜ (kontaktisik Reet Aedviir, reetaedviir@gmail.com), kehtestaja Ridala vallavolikogu.

Sinilille ja Maikellukese kinnistu detailplaneeringuga kavandatakse mõlemale maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistule (Sinilille katastritunnus 67401:002:0692, pindala 2,59 ha, ja Maikellukese katastritunnus 67401:002:0691, pindala 2,59 ha) ehitusõigust elamu ja abihoonete ehitamiseks.

Ridala valla üldplaneeringu kohaselt jäävad kinnistud kogu ulatuses juhtotstarbega P1 puhkealale. Kinnistute kavandatav katastrisihtotstarve on õueala osas elamumaa, muus osas jääb kehtima olemasolev katastrisihtotstarve maatulundusmaa. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringule on koostatud keskkonnamõju eelhinnang, hindamaks kavandatud tegevuse elluviimisega kaasneva keskkonnamõju olulisust (KeHJS § 33 lg 3 punktid 1 ja 2, lg 4, lg 5). Eelhinnangu koostaja on FIE Ando Laanesoo, ando@hvv.ee).

Keskkonnamõju eelhinnangus järeldab ekspert, et teostatud keskkonnaanalüüsi tulemustele tuginedes ei avalda kavandatav tegevus olulist keskkonnamõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara, mistõttu ei ole keskkonnamõjude lisahindamine Sinilille ja Maikellukese kinnistu detailplaneeringule vajalik.

Ridala Vallavalitsus