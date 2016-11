Einbi külas elav Hannes Lehemets edendab Berliinis tulevikumeditsiini

Urmas Lauri

Idufirma Dermtest soovib aidata kaasa nahavähi varajasele avastamisele ning selleks on loodud tarkvara, mis aitab inimestel pääseda kiirelt sünnimärgi kontrolli. Firma tehnoloogiajuht on Noarootsi vallas Einbi külas elav Hannes Lehemets, kes loodab, et üsna pea saab sünnimärke kontrollida ka Läänemaal.

Dermtest võimaldab tarkvara abil inimestele kiiret sünnimärgi kontrolli. Dermatoloogi järjekorras ootamise asemel saab minna lähimasse Dermtesti partner-kliinikusse ning kasutada seal telemeditsiinilist sünnimärgi kontrollimise teenust.

Tulevikumeditsiin

14-aastase kogemusega tarkvara projektijuht ja arendaja, infotehnoloogia magister Lehemets selgitas, et telemeditsiin võimaldab kokku hoida aega ning sõidule tehtavaid kulutusi.

„Me teame, kui pikad on järjekorrad eriarstide juurde. Dermtest püüab vastata kahe tööpäeva jooksul kõikidele nendele piltidele, mis meile sisse tulevad,“ ütles Lehemets ja lisas, et kuigi melanoomi kaugtuvastamine ei anna sajaprotsendilist kindlust, kaughindamine aitab otsustada, kas tegemist on ohutu sünnimärgiga või vajab täpsemat uurimist eriarstil.

„Meie oleme ettevõttega teinud nii, et anname partnerkliinikule või perearstile seadmed, tarkvara ja leiame ka spetsialistid, kes pilte vaatavad,“ selgitas Lehemets.

„Dermtesti ärimudel seisneb tarkvara ja riistvara renditasus partner-kliinikutele, kes teledermatoskoopia tasulist tervishoiuteenust patsientidele osutavad,“ lisas ettevõtte juht Priit Kruus.

Eestis on Dermtesti lahendus kättesaadav juba kümnes maakonnas ja 16 kliinikus ning samuti ollakse aktiivsed Leedus, kus süsteemi kasutab viis kliinikut. „Tahame oma esinduse ka Läänemaal avada, teeme tööd selle nimel,“ ütles Lehemets.

Lisaks tarkvara ja teenuse pakkumisele teeb Dermtest ka erinevate organisatsioonide abiga teavitustööd, kuidas inimene ise nahavähi riski saaks vähendada.

Fotod: Merilin Kaustel-Lehemets



Hannes ja Silver Berliini kontoris.



Samal teemal ja pikemalt vt ka Lääne Elu 19. novembri paberlehest: "Läänlased sõitsid Berliini maailma vallutama"