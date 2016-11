Tehtud! Koalitsioonilepe sai paika ja ministriportfellid jaotatud

Jüri Ratas. Foto: Arvo Tarmula

Keskerakonna, sotsiaaldemokraatide ning Isamaa ja Res Publica Liidu esimehed jõudsid laupäeva hommikul koalitsioonileppe osas üksmeelele ning paika on pandud ka ministriportfellide jaotus, teatas rahvusringhäling veidi pärast kella 9 täna hommikul.

SDE meediajuht Heidi Ojamaa kinnitas ERRi portaalile, et päris öö läbi kõnelused ei kestnud, kuid hommikuks sai koalitsioon paika pandud ning ära otsustatud ka see, kellele ministriportfellid lähevad.

"Avalikuks me teeme need alles mõne aja pärast," ütles Ojamaa ja lisas, et see juhtub pärast asja arutamist kõigi erakondade juhatustes ja volikogudes ehk tänase päeva jooksul.

Keskerakonna volikogu koguneb istungile kell 11, IRLi ja sotside volikogu kell 12.