Lääne ringkonnaprokuratuur valis parimaks prokuröriks Agnes Ollema-Barndõki

Kristjan Kosk

Lääne ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Agnes Ollema-Barndõk valiti tänavu piirkonna parimaks. Foto: erakogu

Lääne ringkonnaprokuratuur valis oma tänavuste parimate hulka Haapsalu abiprokuröri Agnes Ollema-Barndõki.

Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Annely Ermi sõnul on Ollema-Barndõki kolleegide hinnangul initsiatiivikas, suure töövõime ja enesedistsipliiniga, temperamentne ning hea enesekehtestaja.

Ollema-Barndõk on Rapla osakonna prokurör, kuid tema suurema osa tööajast veedab ta Haapsalus. Prokurör on keskendunud erinevate Läänemaal aset leidnud ning Hiiu- ja Saaremaal laste poolt ja laste vastu toimepandud kuritegude menetlemisele. Peale selle on ta Saaremaa ringkonnaprokurörile abiks masskuritegude menetlemisel.

Ollema-Barndõk töötab prokuratuuris alates 1999. aastast. Ermi teatel tegi Ollema-Barndõk mullu üle 200 isiku osas menetlusotsuse, olles sellega Lääne ringkonnas esimene ja riigis kolmas prokurör. Ka sel aastal on tema menetlusotsuste arv juba 200 ligi. „Aga esiletõstmist ei vääri mitte ainult otsuste arv, vaid see, et iga otsuse taga on kaalutletus, vastutus ning järeleandmatus kvaliteedis,” teatas Erm.

Eelmisel reedel tähistas prokuratuur oma 98. aastapäeva piduliku üritusega Tallinnas, kus autasustati kõikide piirkondade parimaid, kelle hulgast valitakse ka aasta prokurör ja aasta ametnik. Mullu olid Lääne ringkonnaprokuratuuri parimateks prokurörid Elle Keeman Pärnust ja Tiina Viru Paidest ning ametnikest toonane Pärnu osakonna konsultant Liisa Nuut, kes praegu töötab prokurörina.

Lääne ringkonnaprokuratuurist, mille alla käivad Pärnu, Saare, Järva, Rapla, Lääne ja Hiiu maakonnad, on tänavu parimatena tunnustuseks üles seatud lisaks Ollema-Barndõkile veel ringkonnaprokurör Gardi Anderson ja konsultant Marika Salmistu Pärnust ning referent-autojuht Merje Leemets Paidest.