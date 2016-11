Imatra Elekter läheb üle ühisarve süsteemile

Toimetanud Urmas Lauri

Imatra Elekter alustab 2017. aastast elektrienergia ja võrguteenuse ühise arve esitamisega, muutes elektrienergia eest tasumise mugavamaks ning võrdsustades elektrituru konkurentsitingimusi.

Imatra Elekter AS elektriäri juht Sven Pitkve sõnas, et Eesti suurimale jaotusvõrguettevõttele Elektrilevi pandud kohtustus pakkuda oma võrguteenuse arve edastamist kõikidele elektrimüüjatele, parandab oluliselt elektrituru konkurentsiolukorda.

“Uus turukorraldus on kasulik nii elektrituru üldisele korraldusele kui ka kõigile tarbijatele. Kui seni oli vaid Eesti Energial võimalus tarbijatele esitada elektrienergia ja võrguteenuse eest ühist arvet, siis muutunud olukord ühtlustab elektrituru osaliste tingimusi, võimaldades kõikidel elektrimüüjatel esitada tarbijatele ühisarvet Elektrilevi võrguteenusele ning võrdsustades seeläbi teenusepakkuja tingimusi sobiva teenusepakkuja valikul,” tõi Pitkve esile ühisarve lahendusega seotud eeliseid.

Imatra Elekter ASi elektriäri juht lisas, et need elektrienergia tarbijad, kes varasemalt on eelistanud mugavat ühisarve teenust näiteks teiste teenusepakkujate soodsamale elektrihinnale, saavad nüüd valida teenusepakkuja, kes suudab pakkuda mõlemat – lihtsustatud arveldamist ning ka konkurentsivõimelist soodsamat elektrienergia hinda.

“Loodame, et sellega on murtud aastaid elektriturul valitsenud tõrge, mis võimaldas vaid ühel teenusepakkujal – Eesti Energial – esitada oma klientidele Elektrilevi võrguteenuse arvet,” rõhutas Pitkve, avaldades lootust, et lisaks Imatra Elekter AS-ile alustavad ka teised elektrituru osalised ühisarve esitamist, sest see oleks ausa konkurentsi oluliseks aluseks.

Pitke avaldab lootust, et muutunud turukorraldus muudab ka tarbijate eelistusi: “Usun, et paljud tarbijad, kes seni valisid läbipaistvama süsteemi tõttu Eesti Energia paketi, vahetavad uuest aastast teenusepakkujat, et säästa energiakuludelt, seda enam, et energiaparteri vahetuse korral muutuvad nüüdsest vaid arvel olevad rekvisiidid, mitte enam arve tasumissüsteem,” rõhutas Pitkve.

Imatra Elekter AS läheb ühisarve esitamisele üle 2017. aasta jaanuarist.