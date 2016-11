Haapsalu spordihoones käib Albert Kanepi nimeline lauatenniseturniir

Kristjan Kosk

Albert Kanepi memoriaalil osalevad mitme naaberriigi sportlased. Foto: Arvo Tarmula

Täna algasid Haapsalu spordihoones Albert Kanepi 10. mälestusvõistlused lauatennises. Võistlus kestab pühapäeva pärastlõunani.

Võistlusprogamm algas täna võistkondlike turniiridega. Eesti juunioride koondis, kus mängib kaks Haapsalu lauatenniseklubi kasvandikku Aaro Õismets ja Toomas Vestli, alustastas turniiri hästi. Esimeses voorus alistati Läti teine võistkond ja teises voorus rootslased. Eesti juunioride koondise kolmas liige on Rainer Valo (Viljandi lauatenniseklubi).

Vestli ütles pärast võitu lätlase üle, et miinimum eesmärk on jõuda poolfinaali. „Miks mitte mängida ka finaalis võidu eest,” lisas ta. Noormeeste treener ja memoriaali peakorraldaja Heikki Sool möönis, et juunioritel on head võimalused medali eest võidelda. „Rootslased, keda teises voorus võideti, on väga tugevad, teised grammike nõrgmad,” ütles Sool. See, kas juunioride koondis finaali jõuab, selgub täna hilisõhtul.

Võistkondlikud finaalid algavad laupäeva hommikul kell 10.

Nii Õismets kui ka Vestli osalevad laupäeval meesüksikmängus. „Lähme püüdma võimalikult kõrget kohta,” ütlesid nad.

Laupäeval pärast lõunat alustavad turniiriga kuni 15aastased noored. Vatlas Eduard Broki juhendamisel harjutavad 14aastased Kaaro Saatmäe ja Allex Rummel arvasid, et võistluse tase on piisavalt kõva, et medalikohtadele neil asja pole. „Viimaseks ka päris ei jää,” ennustas Õismets.

Vatla poistest enesekindlamad tundusid aga samas vanuseklassis võistlevad Mart Luuk (Pärnu lauatenniseklubi Vint-90) ja Oskar Pukk (Tartu Kalev). „Tahan kadettide hulgas ära võita,” teatas Luuk. Enda suurimaks konkurendiks pidas ta just Pukki ja Narvast pärit Stanislav Strogovit. Pukk oli tagasihoidlik ja ütles, et esialgu peame finaali jõudma, küll siis paistab, kes võidab. Välismaiseid võistlejaid Luuk ei karda. „Mõni tugev võib-olla on, aga arvan ikkagi, et kodumaised konkurendid on tugevamad,” ütles ta.

Kuni 12aastaste hulgas mängiv Diandra-Maria Pilli (Pärnu-Jaagupi lauatenniseklubi) ütles, et võita oleks tore, kuid selle juhtumise tõenöosust ta suureks ei pea. „Edetabeli järgi ei ole ma eriti tugev,” tunnistas ta. Sellest hoolimata lubas ta mängida täpselt nii hästi kui oskab ja alla anda ta ei kavatse.

Taanist Haapsallu sõitnud noored sportlased Louise Jakobson ja Line Tarbersen olid reede pärastlõunaks mänginud Taani võistkonna eest kaks kohtumist, kuid mõlemad neist kaotanud. „Loodetavasti läheb üksikmängus paremini,” ütlesid taanlannad.

Läti teise võistkonna lauatennistid Rudolfs Bergmanis ja Eduards Spagis, kes kaotasid avakohtumise Eesti juunioridele, tunnistasid, et kohtumine oli raske. „Kõik järgnevad kohtumised püüame paremini mängida,” ütles Bergmanis.

10. Albert Kanepi lauatennisememoriaalil osalevad lisaks eestlastele, lätlastele ja taanlastele veel Leedu, Soome ja Rootsi sportlased, ühtekokku üle 300 lauatennisisti.

Sool tunnistas, et tänavu on osalejaid mullusega võrreldes vähem. Tänavu pole Haapsallu sõitnud Norra ja Aserbaidžaani lauatennisistid. „Näiteks Aserbaidžaani lauatennistid said tänavu uue treeneri, kelle valikusse Kanepi memoriaal ei mahu,” teatas Sool.