Greencube pääses oma kokkupandava maja ideega Ajujahi saja parema hulka

Urmas Lauri

Henri Bekmann. Foto: Mirjam Varik

Tänavu esitati äriideede konkursile Ajujaht 309 ideed. Läänemalt on konkureeerimas neli ideed, saja parema hulka loodetakse pääseda nii kokkupandavate majade kui ka narkootilisi aineid tuvastavate joogikõrtega.

Legomajad

Lihulas ja Kõmsil tegutsev majaehitaja GreenCube soovib hakata tootma kokkupandavaid hooned kriisipiirkondadesse.

GreenCube omanik Henri Bekmann ütles, et kokkupandavate nn legomajade mõte on tal peas tiksunud juba ammu. „Idee oli mul juba enne GreenCube’i,“ ütles minimajadega läbi lüüa üritav Bekmann. „Praegu on sobilik aeg seda ellu viima hakata, sest kriisipiirkonnad on Itaalia maavärina tõttu Eestile üsna lähedale nihkunud.“

Bekmann unistab majast, mille suudaks kokku panna igaüks. „Tuleks lahendada nii, et kaks meest saaksid kruvikeerajaga selle kokku monteerida,“ ütles Bekmann. „Kõige lihtsam oleks maja konstruktsiooni lahendada, kasutades ristkihtpuidust (CLT – inglise keeles cross laminated timber) plaate.“ Bekmann teadis rääkida, et CLTst tehakse suuri maju, aga keegi pole nn legomaja neist veel teinud.

Greencube'i minimajad on 20 ruutmeetrised, sama suur peaks Bekmanni sõnul olema ka kokkupandav legomaja. Legomaja peaks olema hinnalt soodne, võimaldama kodu kaotanule hädapärase elamispinna. Kui hädasolijal on uus elamine valmis ehitatud, saab nn legomaja edasiseks kasvõi saunaks kohandada.

„Kui täna oleks õige mees puldis, oleks mul vaja kuu aega ja esimene maja oleks valmis,“ kinnitas Bekmann. „Meil on töövahendid, keskkond, kus seda luua.“ Prototüübi valmistamiseks oleks vaja vaba raha ja tööjõudu, nentis ettevõtja.

Ajujahil osalemisega loodab Bekmann saada oskusteavet. „Ajujahil tekiks sünergia, annaks sellele asjale käigu sisse. Selleks mul jõudu esialgu pole,“ tunnistas Bekmann.

Henri Bekmann, ametilt meisterkokk, alustas pisikeste moodulmajade ehitamisega Kõmsil. 20 ruutmeetrine hoone sobib nii päriskoduks, suvekoduks, saunaks kui ka külalistemajaks. Praeguseks on majamudeleid ligi 50. Maja on transporditav ja selle paigaldamiseks ei ole vaja ehitusluba, sest hoone ruutmeetrid seda võimaldavad.

Nutikas joogikõrs

Narkootilisi aineid tuvastava joogikõrre idee tekkis juba kolm aastat tagasi. Toona õppis praegune Roosta puhkeküla turundusjuht Kelly Lillep Estonian Business Schoolis. Seal tutvus ta tartlanna Kariniga ja koolitööna hakkasid neiud nutika joogikõrre äriideed arendama.

Kolm aastat tagasi pääsesid nad oma ideega Ajujahil saja parema hulka. „Olime noored ja rohelised. Julgust polnud sees. Tehnoloogiaga jäime jänni,“ meenutas Haapsalust pärit Lillep.

Nutika joogikõrre sees on indikaator, mis tuvastab narkootilise aine GHB ehk korgijoogi. „See on tuntuim vägistamisuimasti,“ teadis Lillep rääkida. „Olen ise näinud, et nii on tehtud.“

Nutikat joogikõrt Lillep laiast maailmast seni leidnud ei ole, kuid Ameerikas tootvat üks firma narkootilisi aineid tuvastavaid joogitopse. Eesti oludes poleks selline tops aga minev kaup, sest meil serveeritakse jooke klaasides. „Meile sobiks nutikas joogikõrs,“ selgitas Lillep.

Teisipäeval selgus, et GreenCube legomaja pääses saja parema hulka, kuid nutikas joogikõrs tänavu edasi ei pääsenud.

Novembri teises pooles korraldab Ajujaht Top100 tiimidele idee esitlemise koolituse. Sealjuures saavad ka meeskonnad ise anda üksteisele tagasisidet, sest kes märkab vigu paremini kui konkurent.

27. novembri õhtul selgub, kes pääseb Top30 hulka ning jätkab jahti 60 000 eurose auhinnafondi nimel.

Hooajal 2015/2016 esitati Ajujahile 301 ideed ning finaali pääses toona ka Läänemaa äriidee Levon, mis kujutab endast veebipõhist rakendust, mille põhjal saab algaja laulja õppida oma häält kasutama, saades rakenduselt reaalajas tagasisidet. Toona sai Levon kolmanda koha ning sai preemiaks 6000 eurot. Võitja SprayPrinter sai preemiaks 30 000 eurot.

Ajujahil osalevad läänlased

Narkootilisi aineid tuvastav joogikõrs

Nutika kõrre tiim soovib hakata tootma narkootilisi aineid tuvastavaid joogikõrsi, mis võimaldaks ennetada seksuaalkuritegusid.

GreenCube

GreenCube soovib hakata tootma kokkupandavad hooned kriisipiirkondadesse, mis toimetatakse sihtkohta merekonteinerites. Looduskatastroofid või sõjad tekitavad kriisipiirkondi, kus on suur hulk inimesi peavarjuta. Seega on oluline, et turul oleks pakkumine võrdlemisi madala kuluga lihtsasti kokkupandavaks peavarjuks, mis oleks ühtlasi ka inimväärikas keskkond.

Digitaalne gaasipedaal

Digitaalne gaasipedaal on instrument, mis paigaldatakse auto gaasipedaali külge, ning mis ise automaatselt kontrollib, et auto ei ületaks lubatud sõidukiirust.

See teater