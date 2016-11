Galerii: heategevuskampaaniaga koguti liikumispuudega laste raviks üle 21 000 euro

Toimetanud Urmas Lauri

Kommivabrik Kalev koostöös Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskusega (HNRK) viis septembris ja oktoobris läbi heategevuskampaania, mille käigus koguti liikumispuudega laste ravi toetuseks 21 062 eurot. Kogutud summa eest on võimalik aidata kuni 100 liikumispuudega last.

Heategevuskampaania “Ole kah käpp!” raames annetati kõigilt Mesikäpa kaubamärki kandvatelt toodetelt kaks senti HNRK-le, et toetada laste raviks vajalike ortooside ehk ravilahaste ja –tugede soetamist. Kokku müüdi kampaaniaperioodil 1 053 101 Mesikäpa toodet.

Kampaania sai oma sümboolse alguse juba kevadel, kui ligi 10 000 põhikoolilast üle Eesti jooksid Teatejooksul liikumisepuudega 6-aastase Kertu ja 4-aastase Uljana ravi toetuseks Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses. Selle tulemusena koguti 3400 eurot, mis jagunes võrdselt mõlema lapse vahel.

“Eestis on palju liikumispuudega lapsi, kes vajavad pidevalt kulukat ravi. Rõõm on näha, et Mesikäpa ja Rasmus Mägi üleskutse on vilja kandnud ning heade inimeste abil oleme kokku kogunud korraliku toetussumma, mis täidab üllast eesmärki,” rääkis AS Kalev juhatuse esimees Kaido Kaare.

HNRK juhataja Priit Eelmäe sõnul jõuab heategevuskampaaniaga kogutud annetussumma just nende lasteni, kes seda kõige enam vajavad. “On terve hulk lapsi, kes vajavad liikumiseks erinevaid tugiortoose, mis on suhteliselt kallid ja mille valmistamine võtab palju aega. Kiiresti ja professionaalselt valmistatud ortoosid võimaldavad lastel kindlasti senisest oluliselt aktiivsemalt tegeleda eakohaste tegevustega”.

Heategevuskampaania lõpuüritusel Haapsalus anti HNRK-le üle kogutud annetussummad. Ühtlasi avati keskuses üheskoos Eesti kaasaegseim ortoosilabor, kus kasutakse innovatiivseid materjale ja tehnoloogiaid, mis omakorda tagab ortooside kiire ja kvaliteetse valmistamise Hollandis väljaõppe saanud spetsialisti poolt.

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus on taastusravihaigla, mis on spetsialiseerunud neuroloogiliste probleemidega laste ja täiskasvanute abistamisele. Aastas osutatakse teenust ca 3500 erinevale abivajajale.

Mesikäpp liikumispuudega laste heaks Haapsalus. Fotod: Andres Raudjalg