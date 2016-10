Lähipäevade laevaliikus Hiiumaa liinil sõltub tuukritest

Urmas Lauri

Homme õhtuks loodab süvendusfirma Rukki kanali saada nii sügavaks, et ka suured parvlaevad saavad taas Hiiumaa liinil sõitma hakata.

Kui kõik läheb nagu kavandatud, on pühapäeva õhtuks Rohuküla-Heltermaa laevaliinil Rukki kanalist laevade turvalist liiklemist takistatud kivid välja õngitsetud ning kanali põhi siledaks roobitsetud. See võimaldaks parvlaevadel liigelda ka merevee tasemel 80 sentimeetrit alla keskmise.

Suured laevad seisavad Rohukülas kai ääres juba neljapäeva pärastlõunast. Liinil kurseerinud Harilaiule prahiti neljapäeva õhtul Saaremaa Laevakompaniilt appi tankipraami sõsarlaev Kõrgelaid. Nii St. Ola kui ka Regula ootasid Rohukülas kai ääres merevee taseme tõusu.

TTÜ meresüsteemide instituudi prognoosi kohaselt pole lootust, et veetase lähipäevil tõusma hakkab. Pühapäeva öösel võib veetase Rohukülas kukkuda kuni 74 sentimeetrini alla keskmise.

Rukkirahu kanal silutakse

Hiiu maavanema Riho Rahuoja sõnul on võimalik Rukki kanalist laevade turvalist liiklemist takistavad kivid välja tõsta ning kanali põhja kuhjunud moreenivall siledaks roobitseda.

„Meremõõdukeskus OÜ on Hiiu maavalitsusele ja veeteede ametile sellise ettepaneku teinud,“ ütles Rahuoja eile pärastlõunal ja lisas, et ettevõtja oli valmis alustama töödega juba öösel vastu tänast.

Kui kõik läheb, nagu kavandatud, suudetakse Rukki kanal pühapäeva õhtuks vähemalt 5,3 meetri peale süvendada. Rahuoja loodab, et sellise sügavusega saavad nii Regula kui ka St. Ola liinile minna.

Rukki kanalit süvendati viimati kaks aastat tagasi. Toona kavandati sügavuseks 5,4 meetrt, kuid hilisem mõõdistamine näitas, et kanali vähim sügavus on viis meetrit.

Rukki kanalisse praegu süvendajat ei tooda. Laevade turvalist liiklemist takistavad kivid loodetakse kanalist tuukrite abil välja tõsta ning kanali põhi siledaks traalida.

Kui kanali vähim sügavus oleks 5,4 meetrit, siis suudaksid laevad Hiiumaa liinil sõita ka juhul, kui veetase on 80 sentimeetrit alla keskmise taseme. Praegu jäävad suured laevad seisma juba 60 sentimeetri peal.

Täbar seis Hiiumaa liinil kestab veel vähemalt nädala. Tuule suund peaks muutuma kolmapäevast, 26. oktoobrist, kuid merevee taseme tõusmiseks kulub veel kindlasti mõni päev lisaks.

Lisareisid, lisalaevad

„Me oleme juba pikemat aega ebameeldivas olukorras. Kõige rohkem muret teeb see, et me ei tea, kui pikalt see veel kestab,“ ütles Rahuoja. XXRiik tellis lisareise Sõru-Triigi liinile, et vajadusel saaksid hiidlased mandrile ja tagasi sõita Saaremaa kaudu. Plaani on peetud ka Ormsö kasutamiseks Hiiumaa liinil.

Hiiu maavanem on Ormsö Hiiumaa liinile toomise suhtes kõhklev. „Ma ei tea, kui tihe see Vormsi graafik on ning kas Ormsö, kes ei saa praegu Vormsi vahet sõites suuri autosid peale võtta, meid aidata saaks,“ tõdes Rahuoja.

„Minul on endal kahju, et natuke aeglaselt reageerime. Pikk aeg läks sellele, et oma tegevusi eri ametkondadega kooskõlastada,“ ütles Rahuoja. „See on tõeline juhtimiskool, kus sa pead kõhutunde pealt rahaliselt kalleid otsuseid vastu võtma.“ XXKaup jääb hiljaks, betoon saadetakse prügimäele

Hiiumaa ettevõtjate jaoks on nädalaid kestnud veetaseme probleem väga suureks kasvanud. Hiiumaa tarbijate ühistu ja saare muude ettevõtete logistika on sassis. „Betooni on prügimäele saadetud,“ tõdes Rahuoja.

Hiiumaa suurim veondusettevõtte on Hiiu Autotrans. „Meie kaubad on esmatarbed, kiiresti riknev kaup, posti- ja kullerteenused, samuti ravimid, hapnik haiglale. Nii kui tekivad tõrked laevaliikluses, on kogu Hiiumaa majandus, ettevõtlus väga suure löögi all,“ ütles ettevõtte juhatuse liige Anu Pielberg.

„See mõjutab väga tugevasti tootmistsüklit, kui laevad liiguvad nii, kuidas jumal juhatab. Kindlat graafikut ei ole, me peame oma tootmist [pool Hiiu Pagari ja Hiiu Köögi toodangust läheb mandrile] ümber korraldama, et jõuda näiteks varem laevale,“ rääkis Hiiumaa Tarbijate Ühistu juhataja Kaja Antons.

Häiritud on ka laevaliikus väikesaartega

Madala veetaseme tõttu esineb häireid Kihnu, Sõru-Triigi, Prangli ja Vormsi laevaliinil.

Sviby-Rohuküla liinil ei saa laev raskeveokeid peale võtta, kui veetase on langenud 38 sentimeetrit või rohkem. Mereinstituudi prognoosi kohaselt landes meretase täna hommikul kella seitsmeks 71 sentimeetrini alla keskmise.

Madal veetase võib Kihnu Veeteede teatel häirida laevaliiklust ka Kihnu-Munalaiu, Sõru-Triigi liinil ning Kelnase-Leppneeme liinil.

Fotod: Urmas Lauri