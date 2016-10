Hoppet lõpetas teatriprojekti ja läheb Tenerifele talvituma

Kaire Reiljan

Riguldis ehitatud 90aastane kaljas Hoppet on viimased aastad veetnud Vahemerel. Foto arhiiv

Eesti vanim Kaljas Hoppet on lõpetanud rahvusvahelise teatriprojekti Vahemerel ja suundub talvituma Lõuna-Tenerifele.

Puulaeva seltsi Vikan eestvedaja Alar Schönbergi sõnul on tänavu 90aastaseks saanud kaljas Kapten Ain Raie käe all praegu poolel teel Gibraltarilt Tenerifele, kuhu peaks jõudma nädala lõpuks.

Milline Hoppeti talv Tenerifel välja hakkab nägema, Schönberg veel öelda ei osanud. Tema sõnul on küll mõned sõidud juba kokku lepitud, kuid kalendri koostamine on pooleli. Schönberg nimetas, et lõbusõitude kõrval saab alust kasutada ka hostelina ja pakkuda majutusvõimalusi. „Oleme kõiki sinna külla kutsunud,” lisas ta.

Jaanuaris on plaanis aga talgunädal, mil tehakse Hoppeti hooldustöid. „Vahemeri on vaest Hoppetit päris korralikult kulutanud,” ütles Schönberg..

Kaks suve veetis Hoppet Vahemerel, kus vedas sadamast sadamase rahvusvahelise teatriprojekti „Kohtumine Odüsseusega“ („Meeting Odyssey“) osalisi. Tänavu augustis lõppenud teatriprojekti pidas Schönberg õnnestunuks. „Kuigi see oli tundmatus kohas vette hüppamine, läks kõik kenasti ja koostöö teatriseltskonnaga sujus hästi,” kinnitas ta.

Kui 2015. aastal Vahemerre suundudes oli võimalus, et 2017. aastal naaseb Hoppet Eestisse, siis nüüd on plaan suunduda veel üheks suveks Vahemerele. „Kui juba seal kandis olla, siis võiks seal ka pisut ringi vaadata ja rahva sõidutamisega teenida,” rääkis Schönberg.