Lihulast võib saada riigigümnaasiumi filiaal

Kaie Ilves

Lihula gümnaasiumi direktori Janar Sõbra sõnul on gümnaasium tõusuteel. Arhiiv

Lihula, Koonga, Hanila ja Varbla valla ühinemislepingus on kirjas, et Lihula gümnaasium säilib ning otsitakse võimalust, et see tegutseks edaspidi riigigümnaasiumi või selle filiaalina.

Lihula gümnaasium oleks moodustuva Lääneranna valla ainus gümnaasium. Hanila, Koonga ja Varbla vallas on alg- ja põhikoolid. Lähemad gümnaasiumid jäävad Lihulast 50 kilomeetri kaugusele Haapsalusse ja Pärnusse.

Pärnu maavanem Kalev Kaljuste ütles, et Lihula gümnaasiumist Pärnu Koidula gümnaasiumi filiaalina on juttu olnud. Kaljuste sõnul pole riik tõenäoliselt huvitatud eraldi riigigümnaasiumist Lihulas, kuid õppekohana võiks see kõne alla tulla. Üks võimalus olekski Lihula Pärnu Koidula gümnaasiumi filiaalina. Teine võimalus Kaljuste sõnul võiks olla maagümnaasium õppekohtadega Lihulas, Vändras ja Kilingi-Nõmmel.

„Kolme peale kokku teeks see paarsada õpilast ja selles suurusjärgus maagümnaasiumist võiks riik juba huvitatud olla,” ütles Kaljuste. Pärnu maavanemana on Kaljuste huvitatud, et Lihula, Vändra ja Kilingi-Nõmme gümnaasiumid säiliksid.

Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos ütles, et Lihula soovib oma kooli igal juhul säilitada gümnaasiumina.

„Gümnaasium on meile ülioluline ja ta on tõusuteel,” märkis Ojala-Toos.

Lihula gümnaasiumi 10. klassis õpib 22 õpilast. 1. septembril alustas Lihula gümnaasiumi 10.-12. klassis kokku 68 õpilast. Lihula gümnaasiumi direktori Janar Sõbra sõnul on seda kaks korda rohkem kui mullu.

„Tundub, et mõõn on möödas. Et ta nüüd niimoodi jääks ka,” ütles Sõber.

Sõber ütles, et 15 õpilast 10. klassis on oma 9. klassi lõpetanud, ülejäänud on Varblast, Tallinnast, Vigalast jm.