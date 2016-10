President Ilvese portree riigipeade galeriisse maalis Kaido Ole

Toimetanud Urmas Lauri

Presidendi kantseleis avati täna kümneaastast ametiaega lõpetava president Toomas Hendrik Ilvese portree, mille autoriks on kunstnik Kaido Ole. See pannakse kantseleihoone 1. korruse riigipeade galeriisse, kus on nii Teise maailmasõja eelsete kui ka iseseisvuse taastamise järgsete Eesti riigipeade portreed.

Kunstnik Kaido Ole selgitab president Ilvese portree sündi nõnda: „Eelkõige on see portree minu kui kodaniku seisukohavõtt – jah, ma jäin tema kui presidendiga piisavalt rahule. Isegi veelgi enam, minu jaoks vastas ta senistest riigipeadest kõige enam ootustele. Kui ma poleks rahule jäänud, poleks ma seda pakkumist ka vastu võtnud.

Teine oluline moment oli meie arusaamade üllatavalt täpne kattumine, kuidas seda portreed võiks teha. Võimalikult vähe ametlikult, idealiseerimata, liigse tõsiduseta, et pildilt ei vaataks vastu mitte Juht ja Teenäitaja vaid keegi, kellega tahaks juttu ajada ja asju arutada, mitte ainult kuulata ja teadmiseks võtta. Portree, mis on pigem mänguline, natuke veider, mõneti konfliktne, naljakas, kuid samas ka tõsiseltvõetav, osalt selge, kuid veelgi rohkem küsimusi tekitav. Selle keskel aga eelkõige inimene, mitte president. Teisisõnu hea klapp modelliga, mis on sellise töö puhul vajalik eeldus.

Et sellisel töö käib ümber ka raam, aga mina oma maale pea kunagi ei raami, siis tundsin kohustust ka see viimane samm ise kujundada ja teha lasta, et see sobiks eelkõige pildiga, mitte ilmtingimata senise portreede riviga. Kindlasti ei tahtnud me kumbki, et see oleks selline kuldne ja stereotüüpsel moel tähtsust rõhutav, vaid midagi moodsamat ja minimalistlikku. Paraku kuldsed raamid ongi vaid pealtnäha kuldsed ja seest hoopis odavamad, millele vastukaaluks sai see raam üleni ja ainult rauast ja vorm nii napp kui võimalik.“

Fotod: Arno Mikkor (Vabariigi Presidendi Kantselei)