Reportaaž: kuidas hiidlased sadamas laeva ootasid

Urmas Lauri

Autode pakkimine Regulale. Foto: Urmas Lauri

Ilma vastu ei saa, teavad mere taga elavad hiidlased, kes Rohukülas kannatlikult ootasid, millal laev neid koju viib. Järjekord oli täna ennelõunaks, kui esimese reisi tegi parvlaev Regula, veninud 16-18-tunniseks.

Kolmapäeva lõuna paiku peatas Hiiumaa liinil toimetav TS Laevad merevee madala taseme tõttu Rohuküla ja Heltermaa vahel parvlaeva Regula kurseerimise. Sõitma jäi vaid pisike parvlaev Harilaid. Rohuküla sadamasse kogunes hiiglaslik laevasaba.

„Need autod olid eile kella neljast [kl 16] saadik siin,“ teadis täna ennelõunal Regula laadimist uudistanud Hiiutransi autojuht Kert Kirs. Ise oli ta Hiiumaalt mandrile tulnud öise Harilaiu reisiga.

Sadama ooteplatsil tekkis elevus siis, kui laevafirma teatas, et Regula plaanib tänast esimest reisi kell 10.45.

Esireas ootanud rekkamehed ütlesid, et nemad olid sabas juba eile õhtul 18.40. Regula esimesele reisile nad kõik ei mahtunud, kuid paarkümmend minutit hiljem väljunud Harilaiuga said nad siiski üle.

Pika ootamise järel sai oma autoga Regulale sõita Emmaste valla mees Tiit Laja. „Mul oli eile õhtuks kella kümneks pilet broneeritud,“ ütles Laja.

Kõik sappatulnud autod ööseks sadamasse passima ei jäänud. „Osa pöödusid tagasi,“ ütles Laja. Kes sadamasse ootama jäid, ööbisid autodes. Rekkameestel on hea, autodes on korralikud magamiskohad, sõiduautodes ööbimine on täbaram. „Mul suur koer autos, Haapsallu hottelli poleks ma temaga koos saanud,“ nentis hiidlane.

Harilaid sõitis liinil ka öösel, ning siis käisid laevafirma töötajad autojuhte äratamas, et sõida nüüd.

Ooteplatsil ööbinud seltskond nurises selle üle, et laevafirma ei suutnud ootajaid operatiivselt informeerida. Meelepaha tekitas seegi, et sadamahoone oli suletud ning söögipoolits polnud saada. Oluliseks infokanaliks kujunes sotsiaalmeedia.

„Eriolukorras võiks sadamahoone olla avatud 24/7 ja seal võiks olla snäki- ja veeautomaat,“ kõlas üks ettepanek.

„Soe söök ja vesi on 6 minuti kaugusel Haapsalus saadaval 24h, erinevalt Hiiumaa poolel sabas oodates,“ kommenteeris Rasmus Keskküla. „On sul kunagi seisaku ajal eelmine laevakompanii käinud kätt hoidmas ja nina pühkimas sabas koos sooja toidu ja joogiga?“

„Aga mina tahaks kiita… ja just sadamatootajaid,“ kommenteeris Anu Saar. „Ootasin eile sadamas alates 18.30st, oleksin saanud kella viiesele praamile aga loobusin ise, kuna ka saarele tagasi on ju ka vaja saada. Mul oli võimalus auto jätta sadamaalale ja ookodus veeta, mitte autos. Ja info laeva liikumise kohta saatis sadamatooline mulle sõnumiga. Ilma vastu ei saa. Tuleb asju mõistusega võtta.“

Varahommikul kell pool kuus andis TS Laevad teada, et Hiiumaa liinil on hommikused parvlaevade Regula ja St. Ola reisid tühistatud. “Ootame veetaseme täiendavat tõusu,” seisis pressiteates. “Parvlaev Harilaid väljus 5.08 Heltermaalt ja pardal on 2 reisijat ning 2 sõidukit. Järgmine väljumine on orienteeruvalt kell 7 Rohukülast. Parvlaev Harilaid jätkab reise vabagraafiku alusel.”

“Selline teavitustöö on ikka näkku sülitamine,” torisest Tiit. Pressiteatest jäi tema sõnul lugejaile mulje, et olukord Hiiumaa liinil on normaale. “Aga pole ju! Inimesed ootasid ju kella poole seitsmest õhtul sabas, ööbisid autodes, infot saada polnud praktiliselt võimalik.”

„On aegu, kus ei sõitnud 4 päeva laev. Küll TS Laevadel ka uued kohale jõuavad ja asi paraneb,“ nentis rahulikku meelt säilitanud Argo Nurs.

Autode Regulale pakkimist oli uudistamas setskond kaubaautojuhte, kes sõidavad üle mere paar korda nädalas.

„Piim läheb hapuks! Piimad ja postid tuleb peale panna,“ õpetas Kert Kirs paigutajat.

„Tulge ise siia korraldama, kui paremini teate,“ kostis autosid laevale suunav laevafirma neoonvestis neiu. Aga mitte tõredalt, pigem naerusui.

„Ei, mitte paremini,“ vastas hiidlane. „Aga vanasti oli nii, et eelisjärjekorras oli post ja piim, siis ülejäänutele anti ka ikka lootust.“

Kirs õpetas: „Praegu ei ole nii, sest piimaauto seisab seal taga.“

Neiu osutas möödavuravale paakautole, et see on ju piimaveok.

„See ei ole piimaauto!“ haaras Hiiumaa rekkamees peast kinni. „See on tühi, läheb Hiiumaalt vadakut mandrile tooma.“

„Nad jälle ei saa aru, milline on piimaauto,“ tuli hiidlane ajakirjaniku juurde selgitama ja osutas rekkareas seisvale furgoonile. „Meil on piimakaup peal, mis läheb poodidesse!“

Selgus, et Kert Kirs ise sellele laevale pääseda ei tahtnudki.

„Minul pole midagi, mina tulin öösel Hiiumaalt,“ lausus Kirs. „Tagasi lähen homme hommikul. Üks päevapalk jääb samata, mängin siin lolli.“

Ega inimene mere vastu saa, nentis mees ja meenutas, et madala vee tõttu on kaubavedu Hiiumaale varemgi takerdunud. „Kuus aastat tagasi vedasime läbi Saaremaa üldse,“ kinnitas mees.

„Nii kuradi keeruline teema jah!“ tõdes hiidlane. „Teha ei olegi midagi, võid siin karjuda ja räusata, mingit tolku ei ole.“

Kert Kirs ütles, et kui millegi üle praegu nuriseda, siis selle üle, et on infopuudus. „Mis nad salatsevad. Eile saime salastatud numbritele jälile,“ teatas mees sosinal. Selgus, et rekkameestel on nüüd Heltermaa sadamakassa telefoninumber olemas. Kassa olnud varemgi kõige rohkem liinil toimuvaga kursis.

„Me anname endast parima, mis teha saame,“ ütles noormees, kes oli just Regulale autode saatmise lõpetanud, ohates.

Hiiumaa liinil oodatakse mereveetaseme tõusu, kuigi veetase oli keskpäevaks veelgi langenud, mõõdulatt Rohukülas näitas -62 cm, hakkas tase pärastlõunal tasapisi tõusma. Homme keskpäevaks ennustab meresüsteemide instituut veetasemeks -30 cm.

Pärastlõunal teatas TS Laevad oma veebilehel, et kell 12.45 sõitis parvlaev Regula Heltermaalt välja ning orienteeruvalt kell 13 sõidab välja ka parvlaev Harilaid, et kõik sadamas ootajad üle mere saaksid. Hetkel jätkavad nii parvlaevad Regula kui Harilaid sõitmist vabagraafiku alusel. Reisijaid teenindatakse nende sadamasse saabumise järjekorras. Eelisega saavad laevale: liinibussid, postiveoautod, operatiivsõidukid ja puuetega reisijad.

Väinamere Liinide asemel toimetama hakanud TS Laevadele on algus olnud raske. 1. oktoobril, mil uus firma sõite alustas, oli merevee tase 29 cm üle keskmise, kuid laevaliiklust takistas torm. Madalaim oli meri Rohukülas eile kell 20, siis oli tase 70 cm alla keskmise.

„Vabandame reisijate ees, kes pidid eile ja täna öösel Hiiumaa liinil üleminekut kaua ootama. Eile ja öösel olid ilmastikuolud väga halvad. Isegi vanad kaptenid ei mäleta olukorda, mil veetase Väinamerel viimati nii madalale langes,“ teatas Tallinna Sadama pressiesindaja teatas Tallinna Sadama pressiesindaja Sirle Arro täna pärastlõunal.

„Regula hetkel väljus, ja kui veetase veel tõuseb, mida hetkel prognoosid näitavad, siis alustab sõitmist ka St Ola. Hetkel on veetase -60 cm. St Ola saab alustada -55 cm pealt. Kui võimalik, soovitame reisijatel minna sadamasse siis, kui mõlemad laevad on juba liinil,“ süüvitas Arro.

Madal meri on laevaliiklust ka varem takistanud

Kriitiliselt madalale langes merevee tase Väinameres 18. märtsil 2013. Päeva lõpuks oli tase -73cm alla keskmise. Toona liinil toimetanud Väinamete Liinid teatas, et parvlaev Regula lõpetab reisid veetasemel -55cm, parvlaev Muhumaa jaoks on kriitiline -75cm. Toona jäigi liinile ainult Muhumaa.

Madal veetase seiskas laevaliikluse mandri ja Hiiumaa ning Saaremaa ja Hiiumaa vahel ka 29. jaanuari 2014 hommikul. Väinamere Liinide teatel oli veetase Rohukülas langenud allapoole ohutu meresõidu piire. Väga madal veetase takistab Heltermaa ja Rukkirahu kanalites sõitmist ja laevade laadimist-lossimist sadamates.

Veetase oli toona Rohukülas 78, Heltermaal 73, Triigil 82, Kuivastus 76 ja Virtsus 84 sentimeetrit alla keskmise.

Sarnane olukord valitses Rohuküla-Heltermaa veeteel ka 2010 aasta jaanuaris, kus laevaliiklus oli madala veetaseme tõttu kohati täielikult katkenud ja häiritud paari nädala jooksul. Tookord olid liinil veel vanad laevad.

Allikas. Lääne Elu

