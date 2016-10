PILTUUDIS: Bauhofi ees jalutasid põdrad (1)

Kristjan Kosk

Foto: Kaja Ladva

Täna hommikul jalutasid Haapsalus Bauhofi kaupluse ees kolm põtra.

Foto jäädvustanud Kaja Ladva ütles, et sõitis täna hommikul kella 7.50 paiku tööle kui nägi tee ääres seismas ühte põtra. Peatasin auto kinni, et rahulikult jälgida, mida põder teeb, rääkis Ladva. „Hiljem nägin, et tal oli sabas veel kaks põtra,” ütles ta.

„Nii vahva vaatepilt oli ikka, nagu aegluubis jalutasid,” ütles Ladva. Põdrad olid suundunud Bauhofi kaupluse taha.

Ta lisas, et ehkki liiklus oli sellel kellaajal üsna tihe, võtsid kõik autojuhid hoo maha ega hakanud põtru signaalidega minema hirmutama.

Ladva rääkis, et on varem Uuemõisa lossi ümber kitsi näinud, kuid kolme põtra nii lähedalt nägi ta esmakordselt.