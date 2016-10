Legendaarse hittloo “Felicita” esitaja Al Bano annab Haapsalus kontserdi

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Al Bano.

Järgmise aasta 3.juunil esineb Haapsalu Itaalia kultuuri- ja veinipäevadel Al Bano. Esmakordselt Eestis esinev muusik tuleb siia tänavu Haapsalus kontserdi andnud maestro Toto Cutugno soovitusel.

Al Bano alustas oma karjääri täpselt 50 aastat tagasi, mil pääses juba noore poisina esinema Itaalia televisiooni ja mitmetele riigi populaarsetele festivalidele. Vaid aasta hiljem avaldas ta laulu pealkirjaga “Nel Sole”, mis saavutas esimese kolme kuuga tohutu edu, müües Itaalias üle 600 000-de koopia. Vahetult pärast seda alustas ta koostööd oma tulevase abikaasa Romina Poweriga. Oma ajastu üks kuulsaim Euroopa armastajapaar tuli 1982. aastal välja hittlooga “Felicita”, mis jõudis hetkega Euroopa muusikaedetabelitesse ja kuulajate südametesse. Seal on nad senimaani. Al Bano laulud "Felicita", "Ci Sara", "Tu Soltanto Tu" on tänaseni romantilise itaalia muusika sünonüümid. Al Bano on oma 50-ndal lavajuubelil jätkuvalt üks hinnatumaid Itaalia muusika viljelejaid üle kogu Euroopa. Eestisse saabub Al Bano kahekümnest tippmuusikust koosneva saatebändi ja saatjaskonnaga. Al Bano kontsertidel aitavad romantilist õhkkonda luua duetid kaunite naissolistidega. Kes astub Itaalia muusiku kõrval üles Haapsalus, selgub peagi.

Vabal ajal peab legendaarne laulja Itaalia lõunaosas omanimelist spaahotelli ning talle kuulub maailmakuulus veiniistandus, millest pärinevad veinid on ekspertide ja nautlejate hulgas kõrgelt hinnatud. Erikokkuleppena on Al Bano veinivalik järgmise aasta Haapsalu kultuuri- ja veinipäevadel esindatud. Meile lähim koht, kus on võimalik Al Bano istanduse viljadest valmistatud veini igal ajal nautida, on Riia vanalinnas asuv restoran Felicita.

Al Bano suurejooneline kontsert toimub Haapsalu piiskopilinnuse hoovis järgmise aasta 3. juunil, mil kuurortlinnas Haapsalus toimuvad järjekordsed Itaalia kultuuri- ja veinipäevad. Veinipeo raames täitub Haapsalu, mida kutsutakse ka Põhjamaade Veneetsiaks, Itaalia maitsete, suurepäraste veinide ja muusikaga. Toimuvad erinevad näitused ja degusteerimised. Igal aastal külastavad üritust tuhanded Itaalia kultuuri austajad nii Eestist kui ka välismaalt.

Sel aastal oli Haapsalu kultuuri- ja veinipäevade peaesinejaks Toto Cutugno, kelle esinemine lõi kümne aasta järel Haapsalu piiskoplinnuse absoluutse rahvarekordi. Kultuuri- ja veinipäevade publiku soe vastuvõtt oli maestro jaoks niivõrd liigutav, et Toto Cutugno soovitas isiklikult oma heal sõbral Al Banol sellest osa saada. Vaata Toto Cutugno kontserdivideot siit: https://www.youtube.com/watch?v=aLDQv0Jsuzs&feature=youtu.be.

Piletimüük Al Bano suurejoonelisele itaalia muusika kontserdile algab 5. oktoobril kell 10:00 Piletilevi müügipunktides. Kiirematele maksab pilet vaid 19 eurot.