Virtsu koolist sai kiire internetivalmidusega näidiskool

BNS

Virtsu kooli direktor Stanislav Nemeržitski. Foto: Arvo Tarmula

Võrgulahendusi pakkuv ettevõte Santa Monica Networks teatas neljapäeval, et paigaldas väikesesse Virtsu kooli heategevuslikus korras kaasaaegsed wifi- ja võrguseadmed, mis võimaldavad kiiret internetti igapäevaseks õppetööks kasutada nii õpetajatel kui õpilastel, teatas BNS.

Virtsu kooli direktor Stanislav Nemeržitski ütles: „Kui me räägime hariduse ühest suurest eesmärgist, milleks on digipädevus ja mida tänapäeva kool peabki arendama, siis see ei tohi jääda selle taha, et ei ole piisavalt head internetiühendust.”

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium toetab aastatel 2016 kuni 2020 üldhariduskoolide internetivõrkude renoveerimist ja rajamist ligikaudu 13 miljoni euroga.