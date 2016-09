Olari Taal sai maja vanalinnas valmis (3)

Kristjan Kosk

Ärimees ja poliitik Olari Taali uhke maja Haapsalus Vee tänava endisel tenniseväljakul on valmis.

Taal ütles, et lasi maja ehitada endale ja seda välja rentima või müüma ei hakka. „Olen juba vana mees ja see on mulle hea ja rahulik koht,” lisas Taal.

Seda, millal ta majja sisse kolib, ta öelda ei osanud. „Eks neid raamatuid ja muid asju ole elu jooksul hulganisti kogunenud, et nende kolimine võtab omajagu aega,” ütles Taal.

Vast valminud majal on poolteist korrust ja üle 200 ruutmeetri. Taal põhjendas, et muinsuskaitse ei luba sinna ehitada ei ühe- ega kahekorruselist hoonet. „Maja ei tohi olla liiga kõrge ega ka liiga madal,” ütles ta.

Koduaknast avaneb Taalil merevaade siis kui puud on raagus.

Hoone arhitekt oli Vallo Valge. Maja hinda Taal avaldada ei soovinud.

Taalil on Läänemaal majapidamine ka Saunjas.

Fotod: Arvo Tarmula