Jaanus Karilaid osaleb täna jutusaates „Kahekõne”

Kristjan Kosk

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid (pildil) vastab täna jutusaates "Kahekõne” saatejuth Indrek Treufeldti küsimustele. Foto: Arvo Tarmula

Täna osaleb Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ETV jutusaates „Kahekõne.”

„Mis toimub Keskerakonnas? Kas äsja paljastunud garantiikirjakõmu näol on tegemist katsega kangutada oma kohalt lahti Edgar Savisaar või on see kõik vaid vana poliitrebase järjekordne kaval käik,” seisab saate tutvustuses.

„Kahekõne” algab täna õhtul kell 20:05 ETV põhikanalilt. Saadet juhib Indrek Treufeldt.