Lääne maavalitsuse teade

Lääne maavanem võttis 30.08.2016 korraldusega nr 1-1/16/127 „Lääne maakonnaplaneeringu 2030+ vastuvõtmine” vastu Lääne maakonnaplaneeringu.

Lääne Maavalitsus teatab, et 13. septembrist 11. oktoobrini on Lääne maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande avalik väljapanek Lääne Maavalitsuses ja Lihula Vallavalitsuses tööpäeviti ja tööajal.

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu on 20. oktoobril algusega kell 15 Lääne Maavalitsuse saalis (Lahe 8, Haapsalu).

Lääne maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+” koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja arengusuundadele ning suunata planeerimistegevust kohalikul tasandil. Maakonnaplaneering on algatatud 30.06.2015 kehtinud planeerimisseaduse § 7 lõikes 3 sätestatud ülesannete lahendamiseks. Maakonnaplaneering koostatakse Lääne maakonna maismaa kohta ning selle ajaline perspektiiv on nii nagu üleriigiliselgi planeeringul 2030+.

Maakonnaplaneeringu koostamisel on teostatud keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi maakonnaplaneeringu koostamisel ja kehtestamisel. Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 40 lõikele 2 lähtutakse keskkonnamõju strateegilisel hindamisel maakonnaplaneeringu eesmärkidest ja käsitletavast territooriumist. Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, millega kaasneb piiriülene keskkonnamõju.

Maakonnaplaneeringu koostamise algataja on Vabariigi Valitsus (Stenbo-

cki maja, Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, tel 693 5555, e-post riigikantselei@riigikantselei.ee).

Lääne maakonnaplaneeringu koostamist ja KSH teostamist korraldab Lääne Maavalitsus (Lahe 8, Haapsalu), kontaktisik arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja Grete Kindel, tel 472 5616, e-post grete.kindel@laane.maavalitsus.ee.

Maakonnaplaneeringu koostamise konsultant ja KSH läbiviija on Hendrikson & Ko OÜ (Raekoja plats 8, 51004 Tartu), kontaktisik on planeerija Pille Metspalu (tel 740 9802, e-post pille@hendrikson.ee) ja KSH juhtekspert Riin Kutsar (tel 617 7690, e-post riin@hendrikson.ee). Lääne maakonnaplaneeringu kehtestab Lääne maavanem.

Lääne maakonnaplaneeringu ja KSH aruandega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 13.09–11.10.2016 Lääne Maavalitsuses (Lahe 8, Haapsalu) tööaegadel (E–N kl 8–12 ja 12.45–17 ja R 8–12 ja 12.45–15.45), Lihula Vallavalitsuses ning Lääne Maavalitsuse veebilehel aadressil https://laane.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering.

Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi maakonnaplaneeringu ja KSH aruande kohta saab esitada avaliku väljapaneku jooksul kuni 11. oktoobrini aadressil Lääne Maavalitsus, Lahe 8, 90503 Haapsalu, või e-posti aadressil info@laane.maavalitsus.ee.