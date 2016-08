Neeme Suur: kooli, kooli!

Neeme Suur, ​Lääne maavanem

Lääne maavanem Neeme Suur. Foto: Arvo Tarmula

Esimene september on käes, lapsed lähevad kooli. Kooli lähevad isegi paljud lapsevanemad, sest elukestva õppimiseta tänapäeval hakkama ei saa.

Läänemaal alustab 1. septembril tööd 23 üldhariduskooli. Neist on 5 algkooli, 6 gümnaasiumi ja 12 põhikooli. Seitsme kooli j uures tegutseb ka lasteaiaosa. Ühtekokku asub sel õppeaastal koolipinki 2809 õppurit – 24 õppurit rohkem kui mullu. 10. klassi võeti vastu 204 õpilast.

Tallinna ülikooli Haapsalu kolledžis võeti kõigile neljale rakenduskõrghariduse erialale 272 õppijat. Haapsalu kutsehariduskeskuses on tänase päeva seisuga 783 õppijat, kellest uusi õpilasi on 327. Populaarsemad erialad täiskasvanute hulgas on raamatupidamise, mööblirestaureerimise ja sadulsepa eriala. Noortele põhikoolilõpetanutele on kõige huvipakkuvam IT-süsteemide spetsialisti amet.

Haridusmaastikul on ka hulgaliselt uudiseid. Läänemaa koolid on asunud õppekvaliteeti parandama. Enamik maakonna koole on kaasatud haridusuuenduse liikumisse.

Haapsalu täiskasvanute gümnaasium kutsub targaks saama teisel ringil – hea võimalus neile, kel haridustee mis tahes põhjusel kunagi pooleli jäänud. Täiskasvanute gümnaasium esitas oma tegevuse arendamiseks projektitaotluse, mis läks ka õnneks. Projekti toel muudetakse õppevõimalusi mitmekesisemaks, õppekorraldust paindlikumaks ja toetavamaks.

Läänemaa koolides alustab 19 uut õpetajat ja kaks uut direktorit – Virtsus ja Ristil. Augusti lõpus kogunes 200 maakonna õpetajat koostöökoolitusele, et õppeaastale ühine start anda.

Tänu Robotexile saavad Läänemaa koolid 30 haridusrobotit, millega oleme kogu Eestis esimesel kohal.

Kõrghariduse omandamiseks Läänemaal tekkis veel üks võimalus – nelja osapoole koostöö tulemusena allkirjastati leping õendusalase rakenduskõrgharidusõppe käivitamiseks Haapsalus.

Läänemaa hariduselu areneb ja täieneb. See teeb vaid rõõ- mu ja lubab uue õppeaasta alguses vaadata lootusrikkalt tulevikku.

Soovin kõigile õppureile visadust tarkuste omandamisel! Õpetajatele soovin kindlat meelt ja vaimujõudu! Koolirõõmu soovin aga kõigile igaks päevaks uuel kooliaastal!

Ilusat tarkusepäeva!

