Kärdla politseijaoskonna vanemkomissar jäi joobes juhtimisega vahele (2)

Toimetanud Andrus Karnau

Kärdla politseijaoskonna vanemkomissaril tuvastati reede õhtul Hiiumaal kontrolli käigus alkoholijoove, kirjutab Postimehe veebiväljaanne.

Reede õhtul tabas Hiiumaal liiklusjärelevalvet teinud Põhja prefektuuri liiklusüksus Emmaste vallas autoroolist 49-aastase mehe, kel tuvastati 0,6 promilli suurune alkoholijoove, kirjutab Postimees. Ametnik, kes töötab Kärdla politseijaoskonnas väärteomenetlejana, sõitis isikliku autoga ega täitnud sel ajal tööülesandeid.

Lääne prefekti Kaido Kõplase sõnul alustas politsei juhtumi osas väärteomenetlust ja mees vabastatakse ametist. "Politseiametnik peab oma seaduskuuleka käitumisega olema teistele eeskujuks ka töövälisel ajal ning pärast alkoholi tarbimist autorooli istumine on lubamatu," ütles Kõplas Postimehele.

Infot kinnitas ka Kärdla politseijaoskonna juht Aare Allik, kes kirjutas, et reede õhtul sõidukijuhtide terviseseisundi kontrolli käigus tuvastati ühel Kärdla politseijaoskonna politseinikul alkoholi tarvitamise tunnused.

"Tegemist on äärmiselt kahetsusväärse juhtumiga. Seda enam, et politsei teeb igapäevaselt tööd selle nimel, et sõidukijuhid liikluses osaledes kained oleks," märkis Allik Postimehele.

Juhtumi suhtes alustati väärteomenetlust, mida juhib Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskus.