Haapsalu ütles Martnale ei

Tarmo Õuemaa

Haapsalu volikogu lükkas eile tagasi Martna vallavolikogu ettepaneku alustada ühinemisläbirääkimisi.

Haapsalu linnapea Urmas Suklese sõnul ei ole Martnaga terve suve jooksul mingeid kokkusaamisi olnud, kuigi Martna volikogu 27. juuni istungil läbirääkimiste ettepaneku tegi. Isegi ametlik ette jõudis Haapsallu hilinemisega ja pärast seda, kui Sukles oli seda küsinud.

„Meil on kohustus kahe kuu jooksul ettepanekule vastata ja homme saab see aeg otsa. Haapsalu ja Ridala ühinemiskomisjon arutas seda teemat oma istungil, kus olid ka ühinemiskonsultandid ja seal küll konsultandid leidsid, et läbirääkimistesse Martna valla haaramine oleks praegu väga vale tegu,” ütles ta.

Suklese sõnul hoiatasid konsultandid paralleelsete ühinemisläbirääkimiste eest. „Martna peaks enne lõpetama läbirääkimised Lääne-Nigulaga ja seda Martna teinud ei ole,” ütles linnapea.

Martna elanikud kogusid juunis 225 allkirja Haapsaluga liitumise toetuseks. Vallas on üldse umbes 800 elanikku. „Need külad, kes tunnevad, et on seotud Ridala ja Haapsaluga, võiksid tulevikus, kui meie oleme ühinenud, uue omavalitsusega liituda,” soovitas Sukles.

Haapsalu volikogu otsustas Martna ettepaneku tagasi lükata. Ainsana oli teist meelt Martnaga seotud Raimond Lunev, kelle sõnul peaks Martna inimeste soovi arvestama.