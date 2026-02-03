Juhtkiri: riigi kius

Lääne Elu. Foto: Markus Sein

Varem, kui saarte ja mandri vahelisi parvlaevaliine teenindasid veel Vjatšeslav Leedo laevad, võis juhtuda, et mõnel neist oli keset talve hädasti vaja Virtsust Tallinna dokki minna. Kõige otsemat teed, lõhkudes jää kohtades, kus oli juba plaanitud jäätee rajada. Saarte elanikud kahtlustasid reederit loomulikult kiusus, sest jääteed mööda sõitjad poleks täitnud ta kassat piletituluga. Aga mine võta täpselt kinni. Dokis on ikka vaja igal laeval käia ja mis teha, kui see häda keset talve tuleb ja kõige otsemat teed pidi seilama peab.

Praegu tundub, et samamoodi ajab vaikselt jääteede teemal kiusu uue Väinamere laevniku TS Laevade enamusomanik riik. Ettekäändel, et nagunii piisavalt jääd ei teki, on riigi allasutusel transpordiametil kästud jääteede rajamise raha hoopis mujal kulutada ja jääteede hankeid mitte enam välja kuulutada. Põhjendades, et nagunii kliima soojeneb, mis jääst me siin enam räägime.

Aga võta näpust, saarte elanikke ja noarootslasi (keda ka kõigest paarsada aastat tagasi võis veel saareelanikeks lugeda) ei peata riigi kius. Nad sõidavad mööda merejääd is