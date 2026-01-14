Lääne Elu paberleht neljapäeval, 15. jaanuaril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 38 sekundit 0:00 / 0:38

Linnamäe ringristmik jäi taas riigi rahata

Transpordiameti teatel pole Keila-Haapsalu maanteel asuvat Linnamäe ristmikku lähiaastail plaanis ringristmikuks ümber ehitada, sest see on pakiliste investeeringute pingerivi lõpus, kuhu raha vähesuse tõttu ei jõuta.

Artikkel jätkub peale reklaami

Ministeerium soosib lindude kaitseks väikekiskjate jahti

Kliimaministeeriumi katseprojekt „Loodusrikas Eesti”, mille osana sooviti väikekiskjaid küttides parandada maas pesitsevate lindude koorumisedukust, oli edukas vaid kahel kuuest katsealast. Siiski soosib ministeerium küttimisega jätkamist.