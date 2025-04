Algas Lihula linnuse edelamüüri päästmine

Osaühingu Maakivist töömehed alustasid Lihula linnuse avariilise, 13. sajandist pärit edelamüüri konserveerimist, et vältida säilinud müüriosa kokkuvarisemist.

Lääneranna muuseumi direktori kohusetäitja Maigi Magnus ütles, et müür on tähtis vaatamisväärsus. „Seda on gravüüridel kujutatud alates 17. sajandist, see on Lihula tähtis maamärk. Oleks väga piinlik, kui see oleks kokku kukkunud,“ selgitas ta.

„Arheoloog Mihkel Tammet tegi juba mullu avariitööde tege